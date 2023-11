Dans la cuisine de Stephan Bakir et Savanna Schnare, un plateau rempli de contenus inhabituels repose sur leur cuisinière. Le couple, qui exploite une entreprise de taxidermie marine sous le nom de Straight from the Schnare, travaille à reconstituer des espèces marines plutôt rares.

Ils veulent aider des chercheurs à mieux comprendre les espèces océaniques à mesure que le climat change.

Pour Stephan Bakir comme pour Savanna Schnare, l’intérêt pour la taxidermie remonte à loin.

Il s'est lancé dans la taxidermie à l'adolescence, après avoir fait du bénévolat dans un musée qui tentait de préserver certains animaux rares.

C'était un moyen d'essayer de préserver ce que nous avions au lieu de le perdre pour toujours , dit-il.

Alors que pour elle, un amour de longue date pour les animaux s'est transformé en métier après qu'un voisin lui ait suggéré qu'il y avait du travail avec la pénurie de taxidermistes qualifiés.

Stephan Bakir et Savanna Schnare font de la taxidermie marine de leur domicile près de Shelburne. Photo : Radio-Canada / Moira Donovan

Finalement, le couple s'est rencontré via un échange de coléoptères carnivores, qui aident à nettoyer la chair des os. Elle en avait besoin pour un projet et lui, qui se trouvait en Ontario à l'époque, était l'un des seuls à en avoir.

Se tailler une place dans un marché niche

Après s'être installés en Nouvelle-Écosse, ils se sont concentrés sur les espèces marines. Ils ont dû surmonter les obstacles bureaucratiques liés à l'obtention de permis du ministère des Pêches et Océans (MPO) et du Service canadien de la faune. Puis, il a fallu surmonter les défis techniques liés à la préservation des corps délicats des squelettes de créatures des fonds marins comme le poisson-lancette ou la vipère de Sloan.

Mais le couple a persisté et exploite désormais avec succès une entreprise de taxidermie marine de chez eux près de Shelburne. Ils vendent des spécimens à des collectionneurs privés et à des institutions. Ils ont choisi de se tailler une place en taxidermie marine pour se démarquer des autres taxidermistes et exploiter le potentiel inexploité que sont les océans.

Il y a beaucoup de place pour trouver de nouvelles choses , confie Stephan Bakir. Par exemple, nous avons un braconnier marin dans le camion que nous ne pouvons pas identifier. Je ne pense pas que ce soit une espèce connue.

Un braconnier d'esturgeon, ou braconnier marin ressemblant à un esturgeon. Stephan Bakir et Savanna Schnare font don de spécimens de leur collection pour les utiliser dans les salles de classe canadiennes. Photo : Radio-Canada / Moira Donovan

Un braconnier marin est un petit poisson vivant au fond avec une longue queue et des nageoires en forme d'ailes.

Encore beaucoup à découvrir

Dans le monde, les scientifiques estiment que seulement un dixième de toutes les espèces sont répertorié.

Des travaux sont en cours pour combler les lacunes, notamment le Registre mondial des espèces marines (ou WoRMS) qui vise à compléter une liste complète des espèces marines d'ici 2030.

Environnement Canada affirme que 50 000 espèces au Canada ont été identifiées et ont reçu des noms scientifiques, y compris des espèces marines, selon Jean-Marc Gagnon, scientifique en chef du Musée canadien de la nature. Mais les experts estiment que ce nombre pourrait atteindre 125 000.

Si je ne peux pas lui donner un nom, je ne peux pas appeler un gouvernement à faire quoi que ce soit à ce sujet, à le protéger et à protéger son habitat , dit-il.

Il ajoute que les efforts pour comprendre la biodiversité sont de plus en plus importants surtout avec les pressions croissantes sur cette biodiversité, comme le changement climatique et l'exploitation minière en haute mer.

Des progrès lents

Par contre, il reconnaît que les progrès sont lents ; en 2010, un rapport national soulignait que le Canada manquait d’expertise pour bien comprendre sa biodiversité, et Jean-Marc Gagnon affirme que peu de choses ont changé.

J'espère que la plupart d'entre nous réalisent que la planète est dans une situation désastreuse et que nous ne sommes pas en mesure d'agir assez vite pour l'aider , dit-il. La taxonomie est une solution, car c’est la base pour décrire ce qu'il y a sur cette planète, mais ça prend du temps et nous manquons de temps.

Savanna Schnare montre le poisson-lancette en cours de préparation pour la lyophilisation. Photo : Radio-Canada / Moira Donovan

Stephan Bakir et Savanna Schnare espèrent ouvrir leur collection au public, pour aider les gens à comprendre les changements qui se produisent à mesure que les conditions environnementales et la répartition des espèces évoluent.

Ils espèrent également élargir l'accès aux espèces marines en faisant don de spécimens aux écoles secondaires canadiennes dans le but de susciter l’intérêt d’une jeune génération.

Nous avons donné quelques conférences et tout est sur écran , explique Stephane Bakir. C'est tellement plus facile d'apprendre quand on peut manipuler physiquement les choses.

Tout le monde n'est pas doué avec les livres , conçoit Savanna Schnare. Mais offrez quelque chose de tangible et cette personne pourrait être incroyable.

Avec les informations de Moira Donovan de CBC