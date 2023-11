Un couple de Coaticook est plus riche de 55 M$

Le suspense est fini, vous pouvez arrêter de rêver à ce que vous feriez avec 55 millions de dollars ! Le gros lot de la loterie Lotto Max, tiré le soir de l'Halloween, a été gagné par Jean Larocque et Catherine Ennis, un couple de Coaticook.

Le billet gagnant a été acheté par Jean Larocque au dépanneur JA, situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Coaticook. L'homme a décidé de s'acheter ce billet en profitant d'un montant qu'il avait remporté au Lotto Max précédemment. Cette mise-éclair en vue du tirage du 31 octobre aura été la plus payante de sa vie !

Le lendemain matin, j'ai vérifié, puis ça disait que j'avais gagné 55 millions. Je ne le croyais pas, ce qui m'a fait douter, c'est que j'avais aussi une participation gratuite. Je me suis dit que ce n'était pas normal , a raconté l'acheteur du billet chanceux.

Ça donne le vertige. On est deux, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, on connaît tous nos petits côtés. On peut s'appuyer l'un et l'autre et on veut prendre le temps pour que ça devienne moins vertigineux.

Ouvrir en mode plein écran Le couple de gagnants. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La société d'État a d'ailleurs organisé une rencontre, lundi, avec les nouveaux multimillionnaires. À ce moment, M. Larocque a raconté que sa conjointe a eu du mal à le croire lorsqu'il lui a annoncé la nouvelle.

Je suis devenu blême, je me suis mis à trembler, puis là elle s'est dit que c'était vrai. Même encore, elle peine à me croire.

Vous n'êtes pas dans mes rêves, c'est bien ça , s'est questionné à la blague le gagnant du gros lot pendant l'événement.

Lorsqu'on gagne 55 millions de dollars, c'est permis de rêver ! Le couple ne manque pas de projets pour le futur, mais ne compte pas trop en faire.

On projette de faire des dons à des organismes qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on connaît déjà. [On va gâter] la famille, puis quelques amis. Sinon, on va garder ça très simple.

On a une vie simple, on va la garder simple ! [...] On aime des gens et on veut le bonheur de ceux qui étaient nos amis avant de gagner. Les autres vont devoir travailler fort !

J'ai un genou fini, donc je ne ferai plus le gazon, puis je vais donner ma souffleuse au voisin , s'est exclamé celui qui a dormi avec son billet, en plus de vérifier à de nombreuses reprises si le bout de papier se trouvait toujours dans ses poches.

Le dépanneur JA de Coaticook recevra pour sa part une commission de 550 000 $, qui équivaut à 1 % du gros lot sur lequel le couple vient de mettre la main.

Rappelons que la population estrienne était invitée à vérifier ses billets de la loterie Lotto Max, la semaine dernière, puisque Loto-Québec confirmait que le billet gagnant avait été vendu dans la région.