Un homme dans un état critique après avoir été en détresse médicale au centre de détention

La section des crimes majeurs du Service de police de Saskatoon mène une enquête après qu’un homme détenu au centre de détention a été atteint de détresse médicale.

Selon le Service de police, l’homme serait dans un état critique après que son état s'est aggravé pendant qu'il était examiné par les ambulanciers durant son transport à l'hôpital.

D'après un communiqué de presse, samedi, un ambulancier paramédical a constaté que l'homme de 29 ans était agité et en détresse médicale .

L'état de l'homme a continué à se dégrader pendant que les ambulanciers l'évaluaient, et l'homme a été transporté à l'hôpital pour des soins et une évaluation plus approfondis.

L'homme est actuellement dans un état critique et le Service de police affirme que la famille de l'homme a été contactée.

La police indique que l'homme était en détention environ une heure avant l’incident.

Comme l'exige la loi sur la police de 1990, le Service de police de Saskatoon a informé L’Équipe d'intervention de la Saskatchewan en cas d'incident grave (SIRT) de l'incident.

La SIRT a le pouvoir d'ouvrir des enquêtes sur les incidents impliquant la police qui entraînent des blessures graves ou la mort.