Les requêtes préliminaires au procès de Jeremy Skibicki, accusé du meurtre de quatre femmes, devraient commencer lundi matin. Les familles de ses victimes présumées se disent angoissées à l’aube de la reprise des audiences qui devraient se dérouler jusqu’au 21 novembre.

Donna Bartlett fait tout pour ne pas y penser, mais l’idée d’entendre les détails de la mort de sa petite-fille cette semaine est difficile à chasser de son esprit.

Plus la date approche, plus je suis anxieuse, déclare-t-elle. Parfois, j'ai envie de m'effondrer et de pleurer, mais je ne peux pas le faire. J'ai mes enfants et tout le monde, alors j'essaie de rester forte.

Cela fait presque un an maintenant que Jeremy Skibicki a été accusé du meurtre au premier degré de Marcedes Myran, 26 ans, que Donna Bartlett a aidé à élever.

Jeremy Skibicki a également été accusé de la mort de trois autres femmes des Premières Nations : Morgan Harris, 39 ans, Rebecca Contois, 24 ans, et une troisième femme non identifiée à qui la communauté a donné le nom de Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Femme Buffle.

Ouvrir en mode plein écran Jorden Myran indique qu'elle est effrayée à l'idée d'entendre des détails sur la mort de sa sœur lors des audiences préliminaires. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Selon la famille de Marcedes Myran, les procureurs de la Couronne les ont préparés à la reprise des audiences en les informant des détails qui pourraient émerger, mais cela ne les rendra pas plus faciles à entendre.

Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour s’y préparer. [...] Tout ce qui sera dit dans cette salle d'audience sera difficile pour moi et ma famille , déclare Jorden Myran, la jeune sœur de Marcedes Myran.

Il faut affronter cette épreuve et être aussi fort que possible pour la traverser ensemble, en tant que famille.

Melissa Robinson, une cousine de Morgan Harris, affirme que même s'il est difficile d'écouter ce qui est dit lors de la phase préliminaire du procès, ou d'être potentiellement dans la même pièce que la personne accusée de la mort de sa cousine, il est important pour sa famille d'être présente.

Ouvrir en mode plein écran Melissa Robinson dit qu'elle entend continuer à se battre pour sa cousine, Morgan Harris, dont les restes auraient été transportés à la décharge de Prairie Green, près de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Nous sommes arrivés à un stade où nous voyons des progrès. Nous voyons la lumière au bout du tunnel. Mais cela ne veut pas dire que nous devons ralentir. Si nous reculons maintenant, les gens oublieront et ils ne pousseront peut-être pas aussi fort. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de rester forts et d'aller de l'avant.

Toute personne touchée par les détails de cette affaire peut bénéficier de soutien. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le Medicine Bear Counselling, Support and Elder Services de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500 #102 ou #104 (à Winnipeg), ou au 1-888-953-5264 (à l'extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible auprès de l'unité de liaison pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées de Keewatinowi Okimakanak du Manitoba, au 1-800-442-0488 ou au 204-677-1648.