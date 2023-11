Des milliers de syndiqués manifestent en Outaouais

Des milliers de syndiqués de l’Outaouais sont en grève, lundi. En plus des 17 500 membres du Front commun, deux syndicats dans le domaine de la santé font eux aussi le piquet de grève dans la région.

Aux abords du Cégep de l’Outaouais, le président du Syndicat des enseignantes et enseignants de l’établissement, Christian Bernier, a insisté sur l’indexation des salaires comme principale demande syndicale.

Il y a du retard. On a beaucoup de difficulté à retenir les professeurs. Par exemple, ici au Cégep de l’Outaouais, il y a certains groupes qui n’ont pas de professeurs, alors il y a des étudiants qui n’ont pas pu avoir de cours , a-t-il commenté. C’est une profession de moins en moins attrayante auprès des futurs candidats.

Ouvrir en mode plein écran En plus d'être président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Outaouais, Christian Bernier y enseigne aussi la littérature. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

À l'heure actuelle, 20 % des postes d'employés de soutien sont à pourvoir au Cégep de l'Outaouais, nous apprend la présidente de leur syndicat, Michèle Blais. On recrute assez facilement, mais après quelques mois, plusieurs partent à Ottawa, au gouvernement fédéral, où ils [empochent] 20 000 ou 25 000 $ de plus par année.

Ce manque de personnel a des conséquences sur les élèves. S'il manque de techniciens en laboratoire, il n'y a pas de laboratoire pour les élèves. S'il manque de personnes pour faire le ménage, le cégep est sale, ce qui n'est pas très attrayant , a-t-elle donné en exemple.

Ouvrir en mode plein écran Michèle Blais est la présidente du Syndicat des employés de soutien du Cégep de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Outre les cégeps, de nombreux syndiqués d'établissements d'enseignement primaire et secondaire sont en grève lundi jusqu'à la fin de l'avant-midi. C’est aussi le cas de centres de formation professionnelle et d’éducation pour les adultes.

La directrice générale de l’un des centres de services scolaires (CSS) touchés - le Centre de services scolaire des Draveurs -, Manon Dufour, a invité les parents et les élèves à faire preuve de patience dans ce conflit, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

On espère un règlement rapide pour que tout le monde soit satisfait. On a eu des années difficiles, avec la COVID-19 et la grève des chauffeurs d’autobus. Mais la grève est un droit légal. Avec la patience, on va passer à travers.

Le Front commun a aussi annoncé, lundi, trois jours de grève supplémentaires du 21 au 23 novembre.

Je me bats pour mon prochain

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (STTSSSO-CSN) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de l’Outaouais sont eux aussi en grève, lundi. En tout, ils représentent environ 7000 membres, soit 4500 pour le STTSSSO - CSN et 2500 pour l’ APTS .

Membre du STTSSSO - CSN , Daniel Major est préposé aux bénéficiaires depuis plus de 20 ans. Il est motivé à faire la grève pour revendiquer de meilleures conditions de travail, pour lui et pour mon prochain .

Malgré l’épuisement ressenti dans la profession, je peux vous rassurer que les services essentiels sont maintenus. Moi, je mets mon cœur à l’ouvrage et j’aime mon métier, même si ce n’est pas facile .

Ouvrir en mode plein écran Daniel Major est préposé aux bénéficiaires depuis 23 ans. Il est syndiqué par le STTSSSO-CSN. Photo : Radio-Canada

Plus tard cette semaine, ce sera au tour des 2858 membres du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) d'être en grève mercredi et jeudi.

Avec les informations de Julie-Anne Lapointe