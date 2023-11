Retour à la normale à Société de transport du Saguenay

Ils étaient à l’arrêt depuis un incendie survenu dans un des véhicules midibus le 24 octobre.

L’inspection a révélé qu’il y avait eu un court-circuit dans la boîte électrique. Il y a donc eu des modifications dans la boîte électrique des midi bus qui restaient , a assuré la porte-parole de la STS , Eve-Marie Lévesque, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

L’autobus incendié a été retiré de la flotte puisqu’il a été déclaré perte totale.

Avec le retour du reste des véhicules sur la route, la STS ne rapporte aucun retard ou annulation dans les trajets et les départs.

Leçons de communication

Au terme de ce qu’Eve-Marie Lévesque qualifie de crise, elle admet qu’une réflexion est entamée sur la façon d’informer les usagers touchés par des changements d’horaire.

La semaine dernière, jusqu’à 50 retards ou annulations par jour avaient été rapportés. De nombreux usagers indiquaient ne pas avoir été adéquatement informés.

C’est un enjeu complexe. On a développé de nouveaux moyens de communication à l’interne et à l’externe. La crise nous a confrontés à tout ça, somme toute on a réussi à minimiser les impacts même si on n’a pas pu les éviter complètement , a constaté la porte-parole de la STS .

La direction a contacté d’autres sociétés de transport, dont celles de Trois-Rivières et de Lévis notamment, pour connaître leur façon de déployer l’information lorsque les circuits sont perturbés.

Est-ce qu’elles ont d’autres moyens de communication plus rapides? Nous avons un comité là-dessus. Est-ce qu’il faut des alertes courriel ou des SMS pour être un peu plus dans l’instantanéité? , s’est interrogée Eve-Marie Lévesque.

Pour l’instant, aucun dédommagement n’est prévu pour les usagers qui ont subi les conséquences des perturbations.

La STS entend toutefois prendre le temps d’évaluer l’ampleur des impacts et communiquera avec les gens qui font des plaintes.

