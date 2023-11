Une première journée de mobilisation du Front commun à Québec

La première journée de grève du Front commun frappe fort dans la grande région de Québec. Les quatre syndicats mobilisés comptent environ 70 000 membres dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Pratiquement toutes les écoles publiques de la région de Québec ont vu leurs activités être interrompues en matinée à cause du débrayage.

Le Centre de services scolaire des Découvreurs en grève avec le Front commun.

Dans les hôpitaux du CHU de Québec, qui seront aussi touchés par les journées de grève de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), l'impact sur les services se fera sentir pendant une semaine. Environ 2000 rendez-vous jugés non urgents seront annulés ou reportés.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux employés étaient présents sur les différentes lignes de piquetage dans la région. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le porte-parole du CHU de Québec, Thomas Grantham indique que les patients touchés par les annulations ou les reports ont été avisés ou le seront prochainement. La grève dans le milieu de la santé est encadrée par le Code du travail et les tribunaux. On a un niveau de services essentiel à maintenir , précise-t-il.

Le Front commun a profité de sa première journée de débrayage pour annoncer trois autres journées de grève les 21, 22 et 23 novembre prochain.

Des politiciens parmi les manifestants

Dans la région de Québec, les syndicats en grève ont pu compter sur l’appui des députés locaux de Québec solidaire et du Parti québécois.

Le député solidaire Sol Zanetti est arrivé sur la ligne de piquetage devant l’hôpital de l’Enfant-Jésus avec du café et des beignes pour encourager les grévistes. Il faut soutenir les travailleurs et travailleuses du secteur public, ce sont plus de 420 000 personnes au Québec , martèle-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Sol Zanetti est allé à la rencontre des manifestants pour la première journée de grève du Front commun. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Comme les manifestants, il est insatisfait des offres que le gouvernement a présentées jusqu’à maintenant aux employés des services publics. Elles ne permettent pas de maintenir leur pouvoir d'achat, elles sont moins grandes que l'inflation , affirme Sol Zanetti.

Le député Pascal Paradis du Parti Québécois s’est plutôt rendu devant l’école secondaire De Rochebelle, que fréquente son fils. C'est important d'abord comme citoyen de montrer qu'on appuie les gens qui donnent des services essentiels, notamment à nos enfants. Je suis avec les enseignants, les préposés et les employés , mentionne-t-il.

À la veille du dépôt de la mise à jour économique du gouvernement, Sol Zanetti espère qu'il sent la pression. J'espère qu'il va y avoir dans sa mise à jour économique des sommes supplémentaires pour faire une meilleure offre au secteur public, parce que sinon l'offre qui est sur la table, c'est une attaque à la classe moyenne. C'est l'état de la société québécoise qui est en jeu , lance-t-il.

La bataille de l'opinion publique

Devant l’hôpital de l’Enfant-Jésus, les grévistes pouvaient notamment compter sur l’appui de plusieurs automobilistes qui klaxonnaient en signe de solidarité en circulant devant la ligne de piquetage.

Ouvrir en mode plein écran Une automobiliste klaxonne en soutien aux grévistes devant l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Les manifestants rencontrés sur place sont conscients que leurs moyens de pression entraînent des conséquences pour la population, qui se retrouve ainsi privée d’une partie de leurs services publics, mais ils le voient comme un mal nécessaire pour avoir l’écoute du gouvernement.

C'est sûr que c'est plate, mais il faut qu'on fasse un peu mal pour qu'on puisse nous écouter. C'est temporaire, on va pouvoir reprendre le retard qu'on a accumulé. On a tout arrangé pour éviter qu'on en prenne trop , relate Laurie Pelletier, une employée du CHU qui piquette devant l’hôpital.

On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs malheureusement, mais je pense que les gens des services publics font un sacrifice aujourd'hui pour tous les contribuables qui bénéficient des services qui sont donnés à la population , ajoute Steve Boutin, un des employés en grève rencontrés lundi matin.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Paradis est le premier député du Parti québécois à représenter la circonscription de Jean-Talon. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Le député Pascal Paradis sent que la population comprend les demandes des syndicats, malgré les désagréments que la grève peut occasionner. On parle de pénurie de main-d'œuvre, ce qu'il faut pour attirer et retenir les talents dans nos écoles et nos établissements de santé, ce sont des conditions dignes , mentionne-t-il.

Il donne en exemple le manque d’enseignants au début de l’année scolaire. Les gens veulent des services et on voit qu'il y a des problèmes dans le système. Bien, le système repose sur les êtres humains et les êtres humains sont ici , souligne le député du Parti québécois.

Si on continue de laisser s'éroder les conditions de travail des gens du secteur public, ce sont nos conditions de soins et nos conditions de services en général qui vont s'éroder , ajoute de son côté Sol Zanetti.

Même si ce sont les syndicats qui choisissent leurs moyens de pression, Pascal Paradis croit que la balle est dans le camp du gouvernement pour mettre fin au conflit. Tous les groupes à qui on parle attendent une offre qui a du bon sens et on ne l'a pas sur la table en ce moment , avance-t-il.

Les prochaines grèves

Les deux grands syndicats qui ne font pas partie du Front commun ont aussi des grèves prévues dans les prochains jours. La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) prévoit deux journées de grève, les 8 et 9 novembre.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs jours de grèves sont au programme des syndicats en novembre. Photo : Radio-Canada

Le 23 novembre, les membres du syndicat affilié à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) déclencheront une grève générale illimitée. Dans la région de Québec, ce sont les Centres de services scolaires de la Capitale et des Premières-Seigneuries qui seront touchés comme leurs 7000 membres du corps enseignants sont représentés par Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ), affilié à la FAE.