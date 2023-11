12 000 travailleurs en grève au Bas-Saint-Laurent

Des perturbations ont lieu partout dans la région cet avant-midi dans la foulée du débrayage des syndiqués du Front commun.

Des lignes de piquetage se tiennent devant les établissements des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que de l’enseignement supérieur de la région.

Les deux syndicats de l'enseignement de la région, tous deux affiliés à la CSQ , tiennent des rassemblements un peu partout sur le territoire.

Les membres du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis, ainsi que du Syndicat du personnel de soutien scolaire des Phares et du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’Éducation du Bas-St-Laurent se sont donné rendez-vous à Amqui, Matane, Mont-Joli et Rimouski.

À Rimouski, de nombreux manifestants se sont massés le long du terre-plein du boulevard René-Lepage ce lundi matin.

Du côté ouest de la région, des lieux de piquetage sont prévus à plusieurs endroits, notamment à Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, La Pocatière, Cabano et Dégelis. Les membres du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage seront accompagnés des professionnels de l'enseignement et du personnel de soutien, tous affiliés au Front commun.

Il a vraiment un réel recul des conditions de travail de nos profs. C'est vraiment difficile d'avancer.

Les membres du Front commun ont tenu un piquet de grève à Rivière-du-Loup ce lundi matin.

Les cours sont ainsi suspendus cet avant-midi dans la plupart des écoles primaires et secondaires du Bas-Saint-Laurent, ainsi que dans les cégeps.

Dans les écoles primaires et secondaires, le débrayage a lieu de minuit à 10 h 30. C'est le cas des écoles des Centres de services scolaire des Phares, de Kamouraska–Rivière-du-Loup, du Fleuve et des Lacs et des Monts-et-Marées.

Dans les cégeps, le débrayage aura lieu de minuit à midi.

Les employés de la santé exerceront aussi des moyens de pression, mais ils devront continuer à offrir les services essentiels.

Le Front commun est constitué des syndiqués de la CSQ , de la CSN , de la FTQ et de l' APTS , ce qui rassemble près de 420 000 travailleurs.

Ce premier débrayage, qui s'étend dans toute la province, s'inscrit dans un contexte où les négociations entre Québec et les syndicats sont particulièrement tendues. Le Front commun réclame une augmentation salariale de 20 % sur 5 ans, le gouvernement, lui, propose environ 10 %.

Autres perturbations prévues

Le Front commun a indiqué ce matin qu'une prochaine grève est prévue du 21 au 23 novembre prochains, à moins que les parties ne s'entendent d’ici là.