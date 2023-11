Les travailleurs en grève gonflés à bloc

La mobilisation est visible aux piquets de grève qui parsèment le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des enseignants aux physiothérapeutes, 16 800 travailleurs de la région participent au débrayage provincial aujourd’hui.

Ouvrir en mode plein écran Des affiches de grève parsèment le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Des syndiqués brandissaient des affiches et scandaient des slogans dès le lever du soleil devant l’hôpital de Chicoutimi.

Certains ont rejoint les rangs après avoir travaillé toute la nuit.

Il faut être solidaire pour de meilleures conditions de travail, on doit se tenir ensemble debout.

Près d’elle, une autre préposée aux bénéficiaires et vice-présidente régionale de la CSN , Jessica Bilodeau soutient que le débrayage se déroule bien.

Ça se passe super bien, les gens sont respectueux et nous encouragent. C’est le temps que les choses bougent! , lance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Néron est représentante syndicale de l'APTS. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le moral est bon, les gens sont crinqués, certains trouvent que ça ne bouge pas encore assez vite , prévient pour sa part Isabelle Néron qui est technologue en physiothérapie et membre de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Devant les établissements d’enseignement, les piquets de grève s’érigent graduellement. Les cours sont suspendus à plusieurs endroits ce matin.

Avec la collaboration de Rosalie Dumais-Beaulieu, Steeven Tremblay et Annie-Claude Brisson