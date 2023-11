Le projet pilote offrant des consultations d'urgence en ligne avec une infirmière ou un médecin durant la pandémie en Ontario n'a « pas eu d'impact significatif » quant à la réduction des visites dans les urgences des hôpitaux, conclut une étude de chercheurs torontois.

L'étude est fondée sur les résultats de près de 19 600 consultations virtuelles d'urgence ayant eu lieu en Ontario de décembre 2020 à septembre 2021.

Sa conclusion : les patients qui ont été dirigés vers l'urgence d'un hôpital lors de leur consultation en ligne ont eu un taux d'utilisation des soins de santé similaire à ceux qui se sont présentés directement aux urgences.

Ceux qui n'ont pas eu de suivi médical après leur consultation virtuelle avaient une plus grande probabilité de se retrouver à l'urgence en personne dans un délai de 72 heures, 7 jours et 30 jours.

12,7 % des patients se sont présentés à l'urgence d'un hôpital 72 heures ou moins après leur consultation en ligne et 21,5 % à l'intérieur de 30 jours.

2,1 % des patients ont été hospitalisés 72 heures ou moins après leur consultation virtuelle et 3,8 % dans un délai de 30 jours ou moins, et la durée de leur hospitalisation était plus longue.

L'épidémiologiste Shelley McLeod du réseau hospitalier Sinai Health et son équipe concluent dans le rapport que les consultations virtuelles ne sont pas un substitut aux soins d'urgence, mais qu'elles peuvent être utiles pour les patients des secteurs éloignés et pour des conditions non létales, notamment.

Les soins virtuels peuvent être une option de rechange appropriée pour les patients souffrant de blessures mineures, de toux ou de rhume.

Pour les petits bobos

Le Dr Justin Hall, coauteur de l'étude et chef adjoint des services d'urgence à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto, pense lui aussi qu'il vaut mieux se rendre à l'urgence en personne pour toute douleur à la poitrine ou difficultés respiratoires.

Les consultations virtuelles sont toutefois un service formidable pour les blessures mineures ou les problèmes cutanés mineurs , ajoute-t-il.

L'idéal, selon lui, est que le patient ait accès à un médecin de famille ou à une infirmière-praticienne, pour ne pas dépendre constamment de soins d'urgence.

Même son de cloche de la part de la Dre Catherine Varner, urgentologue et rédactrice en chef adjointe du Journal de l'Association médicale canadienne.

Pour elle, les consultations virtuelles devraient, par exemple, servir à aider les enfants qui ne souffrent pas de problème de santé majeur, pour éviter qu'ils se retrouvent à l'urgence d'un hôpital. Il faut éviter de dédoubler des soins d'urgence qui existent déjà, dit-elle.

Avec des renseignements fournis par Amina Zafar, de CBC News