Alexandra Stréliski, Daniel Bélanger et Kanen marquent le 45e Gala de l’ADISQ

Alexandra Stréliski, Daniel Bélanger et Kanen ont quitté le 45e Gala de l’ADISQ avec chacun deux Félix en poche.

Louis-José Houde, qui animait la cérémonie pour une 18e et dernière fois, a dédié la soirée à Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants qui combat actuellement un cancer et qui a su faire frémir les Plaines d’Abraham remplies à ras bord, en juillet dernier.

J’ai épuisé le bassin de blagues sur Fouki , a déclaré Louis-José Houde pour justifier sa dernière présence à la barre du Gala, soulignant que, désormais, c’est Ginette Reno qui récolte le plus de rires avec ses blagues au sujet du rappeur. Ginette Reno, qui avait rebaptisé Fouki Funky , au micro, lors du gala de 2022, a ouvert la soirée en duo avec le rappeur en concluant la performance en rappant le nom de Fouki à maintes reprises.

Dans son numéro d’ouverture, Louis-José Houde a également plaisanté au sujet du nombre d’artistes qui se battent actuellement pour une audience dans l’industrie musicale québécoise. 262 nouveaux albums ont été recensés par l’ADISQ durant la dernière année. Il y a trop de monde, a lancé l’animateur. L’ADISQ devrait en éliminer dix par années selon la pertinence , a-t-il déclaré en nommant quelques catégories d'artistes plus désagréables que les autres. Il a ainsi souligné que les musiciens qui ont l’air bêtes sont toujours placés au fond de la salle; la caméra se déplaçant alors sur la pianiste Alexandra Stréliski, sans sourire, afin de propulser la blague.

Celle-ci affichait néanmoins un sourire conquis au moment de sa performance au piano, en tête-à-tête avec Daniel Bélanger. Je crois que c’était arrangé, qu’on joue ensemble, a plaisanté Alexandra Stréliski en entrevue après le Gala, en faisant référence aux deux trophées remportés par Bélanger et elle-même. C’est, de loin, mon moment préféré de la soirée et un de mes moments préférés de l’année, de travailler avec Daniel Bélanger. On est deux gamins en coulisses. C’est un artiste que je respecte beaucoup .

Sacrée interprète féminine de l’année pour une deuxième fois, la pianiste qui a fait paraître l'album Néo-Romance en mars dernier a souligné l’importante communication qui s’opère entre le public et les artistes, et ce, peu importe s’il y a des mots dans les chansons. On peut interpréter au violon, au banjo, au hautbois... Il y a une histoire qui est racontée. Que ce soit ici ou ailleurs, comme artiste, le plus cadeau que tu peux avoir c’est que les gens réagissent à ta musique, a ajouté la pianiste qui s'est également vu remettre le Félix pour le rayonnement international. Tu veux des gens dans tes salles qui vivent une émotion face à ta musique.

Son collègue Daniel Bélanger a pour sa part récolté les Félix d'auteur compositeur et d'interprète masculin de l'année après une année marquée par la sortie de son douzième album, Mercure en mai.

Comment entendre la relève?

Le Gala de l’ADISQ couronnait dimanche une année complexe, autant pour la relève que pour la musique autochtone qui peinent à être entendues et à trouver leur voie vers le public. L’autrice-compositrice-interprète innue Kanen a remporté les honneurs, autant comme artiste autochtone que dans la catégorie révélation de l'année.

Les nommés dans les deux catégories, je les aime tellement, a-t-elle exprimé en entrevue. Je dirais qu’ils m’ont beaucoup influencée dans mon projet. Il y a un morceau de chacun et chacune dans ce prix-là , a précisé la musicienne, en soulignant l’importance de mettre de l’avant toutes les voix qui l’entourent: Ce sont deux catégories qui réclament qu’on les écoute, a dit Kanen. C’est entre les mains du public, des auditeurs et des diffuseurs de donner les opportunités. Sur scène, Kanen a remercié son équipe et sa mère, présente au gala avec elle: Merci de m’avoir laissé chanter jusqu’à 3 heures du matin même si tu travaillais le lendemain matin.

En fin de soirée, Les Cowboys Fringants ont bouclé la boucle amorcée par Louis-José Houde au début de la cérémonie en remportant le trophée de groupe de l’année. Depuis 27 ans, on essaie de toucher les gens et depuis quelques mois, c’était à votre tour de nous toucher avec une grande tendresse, a dit la musicienne Marie-Annick Lépine, en saluant son conjoint malade et ses filles à la maison. On vous remercie. Après 27 ans ensemble, je pense qu’on est devenu une vraie famille.

Louis-José Houde a conclu sa dernière animation du Gala de l’ADISQ avec la même passion envers la musique d'ici qu’il a su témoigner depuis ses débuts. Citant Jim Corcoran, il a déclaré Une langue qui n’est plus chantée est une langue morte, une langue vivante est une langue qui est chantée. Continuez de chanter chers amis, continuez de chanter.

Voici tous les gagnants du 45e Gala de l’ADISQ:

Spectacle de l’année

Michel Rivard – Le tour du bloc

Album de l’année - Succès populaire

Ginette Reno – C’est tout moi

Révélation de l’année

Kanen

Artiste de l’année - Rayonnement international

Alexandra Stréliski

Auteur.e compositeur.trice de l’année

Daniel Bélanger

Artiste autochtone de l’année

Kanen

Artiste masculin de l’année

Daniel Bélanger

Artiste féminine de l’année

Alexandra Stréliski

Groupe ou duo de l’année

Les Cowboys Fringants

Chanson de l’année

Salesbarbes – Gin à l’eau salée