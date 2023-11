La perception mondiale envers la Chine continue de se dégrader. Dans un vaste sondage réalisé dans 24 pays par l’organisme américain Pew Research Center, les deux tiers des répondants avaient une opinion défavorable de l’Empire du Milieu.

Cette perception est basée sur un éventail de facteurs. Au moins 76 % des répondants affirment que la Chine ne tient pas compte des intérêts de leur pays, et 71 % répondent que la Chine ne contribue pas à la paix et à la stabilité dans le monde. Plus de la moitié (57 %) considère que la Chine fait de l’ingérence dans les affaires de leur pays.

Cependant, les répondants des pays africains et sud-américains, où la Chine déploie son influence et tisse des liens économiques, ont une opinion plus favorable. C’est le cas notamment au Kenya et en Afrique du Sud ainsi qu’en Indonésie, pays d’Asie du Sud-Est dont l’économie en émergence dépend en partie des liens avec la Chine.

Au Canada, 76 % des répondants affirment que la Chine est portée à s’ingérer dans les affaires canadiennes et 82 % estiment que la Chine ne tient pas compte des intérêts canadiens. C’est 16 points de plus qu’en 2013.

Le sondage du Pew Research Center, un groupe de réflexion basé à Washington, a été mené auprès de répondants de 24 pays, dont le Canada, situés sur tous les continents. L’exercice visait à comparer la perception mondiale des États-Unis et de la Chine selon 10 facteurs, notamment la puissance économique, la confiance envers les dirigeants, les libertés individuelles et la perception générale.

L’attitude à l’égard de la Chine est un peu plus positive dans les pays à revenu intermédiaire que dans les pays à revenu élevé. Dans trois pays, soit le Kenya, le Mexique et le Nigeria, une majorité donne même une note positive à la Chine. De plus, davantage de répondants des pays à revenus intermédiaires voient l’attrait du pouvoir de convaincre chinois.

Chine et États-Unis, enclins à l'ingérence

Les deux superpuissances sont perçues comme étant enclines à s’ingérer dans les affaires des autres pays, mais plus de répondants croient que les États-Unis tiennent compte des intérêts des autres pays. Au Canada, 37 % des répondants affirment que les États-Unis respectent les intérêts canadiens, alors que seulement 14 % croient que la Chine le fait.

Les États-Unis obtiennent également des notes plus élevées que la Chine pour leur contribution à la paix et à la stabilité mondiales. Les différences dans les opinions sont souvent de 30 points ou plus.

L’écart le plus grand se trouve au Japon, dont les relations avec la Chine se dégradent en raison de différends territoriaux et de sécurité. Le déversement des eaux usées de la centrale nucléaire Fukushima dans le Pacifique et la réplique chinoise interdisant l'importation de fruits de mer japonais ont érodé la relation fragile. Pas moins de 79 % des répondants japonais estiment que les États-Unis contribuent au moins dans une certaine mesure à la stabilité internationale et seulement 14 % disent la même chose de la Chine.

En Indonésie et en Hongrie, les contributions des États-Unis et de la Chine à la paix et à la stabilité mondiales sont perçues de façon similaire.

Opinion publique sur les leaders

Les travaux du Pew Research Center se sont aussi penchés sur la perception mondiale des leaders politiques. Là aussi, les États-Unis font meilleure figure que la Chine. Un résultat médian de 54 % fait confiance à Joe Biden, le président américain, alors que le résultat médian pour le président chinois, Xi Jinping, est de 19 %.

Au Canada, 58 % des répondants disent faire confiance à Joe Biden et 15 % à Xi Jinping.

Ouvrir en mode plein écran Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden. (Photo d'archives) Photo : AP / Alex Brandon

Les résultats n’ont pas toujours été favorables au président américain dans ce genre de recherches menées depuis 2007 par le groupe de réflexion américain. Pendant la majorité de la présidence de Donald Trump, de 2016 à 2020, plus de répondants disaient faire confiance à Xi Jinping qu’au président américain.

La même chose avait été observée en 2007, à la fin de la présidence de George W. Bush. Davantage de répondants faisaient confiance au président chinois de l’époque, Hu Jintao.

Le Pew Research Center publie ses travaux comparatifs sur la Chine et les États-Unis à 10 jours du Sommet de l’APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) qui aura lieu à San Francisco.

Moment attendu, les présidents américain et chinois s’y rencontreront en tête à tête après de nombreuses rencontres gouvernementales au cours des derniers mois dans le but d’améliorer les relations entre les deux superpuissances.