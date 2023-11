Tergeo devant la justice américaine

Une autre tuile s’abat sur Tergeo, anciennement Alliance Magnésium, et jette une ombre sur son avenir déjà fragilisé dans sa quête de nouveaux investisseurs.

Radio-Canada a appris que l’entreprise, qui s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, fait face à la justice aux États-Unis pour un possible outrage au tribunal. Elle aurait failli à ses obligations de préserver des éléments de preuve pertinents à un litige dans lequel on l’accuse d’avoir bénéficié de secrets commerciaux d'un compétiteur américain.

La plaignante, AMACOR, est une entreprise spécialisée dans le recyclage de magnésium qui dessert plusieurs clients d’importance en pièces et en lingots d’alliage, dont les multinationales GM, Chrysler et Ford. Elle a déposé sa plainte officielle contre un de ses ex-employés et des hauts dirigeants d’Alliance/Tergeo en août 2020.

Dans deux décisions rendues en septembre, après quatre jours d’audience, le juge Mark J. Dinsmore de la Cour fédérale du district sud de l'Indiana, recommande d’aller de l’avant avec la plainte pour destruction de matériel sous ordonnance de protection par la Cour. Il suggère aussi de référer le dossier en Cour criminelle pour des accusations d’outrage au tribunal. La procédure civile suggère que les frais engagés par AMACOR dans le cadre de sa plainte soient remboursés par les intimés; mais rejette les autres demandes de compensations qui ne sont pas de sa juridiction.

Un expert en droit américain, et avocat membre des barreaux du Québec et de New York, David Sébastien Gervais explique la décision de ce magistrat : il est convaincu qu'il y a une des parties qui a failli à son obligation de préserver la preuve. Il y a de la preuve qui apparemment aurait été détruite et ça, ça peut mener à être tenu en outrage au tribunal, ce qui en soit est assez sérieux comme détermination.

Ouvrir en mode plein écran Tergeo fait face à la justice aux États-Unis pour un possible outrage au tribunal. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Pour AMACOR, il ne fait aucun doute que le partage d’informations sensibles, qu'elle ne peut entièrement retracer, a permis à l’entreprise de Val-des-Sources de percer dans le marché du recyclage de l'aluminium.

D’anciens hauts dirigeants impliqués

L’actionnaire fondateur et ancien président et chef de la technologie d’Alliance Magnésium, Joël Fournier, l’ancien président du conseil d’administration et chef de la direction, Michel Gagnon, ainsi que l’ex-vice-président Ventes et marketing chez AMACOR, Alain Déry, se retrouvent au cœur de cette saga judiciaire. Alliance/Tergeo, comme entité, est aussi poursuivie.

Ouvrir en mode plein écran Michel Gagnon et Joël Fournier, en 2020, lors d'une pelletée de terre virtuelle pour Alliance Magnésium. Photo : Photo fournie / Alliance Magnésium

Dans les documents judiciaires dont Radio-Canada a obtenu copie, qui découlent des audiences de juillet dernier, la possible trame des événements est largement détaillée. Quel était le but de ces quatre journées de cour ? Me David Sébastien Gervais l'explique : le magistrat a tous les pouvoirs pour tenir une audience, pour forcer les parties à témoigner, pour forcer la production de preuve, etc. C'est effectivement une étape sérieuse, c'est simplement un mécanisme qui permet au système judiciaire de fonctionner de façon plus efficace.

Selon ces documents, les deux anciens hauts dirigeants d’Alliance/Tergeo auraient eu recours aux services d’Alain Déry, à titre de consultant, alors qu’il travaillait encore pour AMACOR. Après un premier avertissement et un engagement pris en cour de cesser cette collaboration, ils auraient quand même poursuivi leurs discussions.

En l’apprenant, AMACOR aurait rapidement contacté les trois hommes pour exiger qu’ils sécurisent tout le matériel et les contenus échangés. La cour américaine note que plusieurs éléments de preuve semblent avoir été détruits. Alain Déry aurait notamment fait disparaître des disques durs, des clés USB, des échanges de courriels contenant de l’information sensible, ainsi que le téléphone cellulaire ayant servi aux échanges.

Dans les mêmes documents, on peut lire sous la plume du juge Dinsmore, que les déclarations d’Alain Déry, qui se défend d’avoir travaillé en secret pour Alliance Magnésium, sont démontrablement fausses . Dans les éléments de preuve énoncés, le juge cite une chaîne de courriels prouvant le travail de Déry pour approvisionner Alliance/Tergeo en magnésium.

D'autres détails sur leurs échanges sont relatés. Il y aurait eu utilisation de noms de code, comme Monsieur X. ou Alain X., des adresses de courriel anonymes, en plus d’un téléphone cellulaire non répertorié pour faciliter les communications.

Après leur engagement à cesser d'interagir avec Alain Déry, Michel Gagnon et Joël Fournier d’Alliance/Tergeo auraient eu recours à un intermédiaire chinois pour continuer de transiger avec Déry. Ils auraient alors impliqué une connaissance de M. Gagnon en poste dans cette entreprise pour que son salaire y soit versé, soit 18 000 $ par mois.

De la preuve possiblement détruite

On y cite aussi les démarches faites pour identifier les périphériques utilisés par Déry pour partager l’information. Des sept identifiés, il n’en aurait remis que trois. Il ne peut expliquer ce qu’il serait advenu des deux disques externes et des deux clés USB manquantes. Un téléphone Motorola a aussi été perdu et remplacé par Déry, et jamais soumis malgré l’obligation de divulgation des parties dans le cadre de la poursuite. Pour le juge Dinsmore, l'existence et le contenu ont été soustraits délibérément.

L’un des actionnaires chez Alliance/Tergeo, Claude Delage, a témoigné en cour lors de l’audience. Il a expliqué au juge que dans la foulée de cette histoire, Michel Gagnon a été suspendu de ses fonctions avant de remettre sa démission, et que Joël Fournier a été remercié après enquête. Des décisions qui auraient été prises après la réception d’une lettre d’AMACOR leur reprochant d’avoir violé leur engagement.

AMACOR prétend que toutes ces manœuvres ont permis à Alliance/Tergeo de sécuriser un investissement de 16,7 millions de dollars auprès du géant japonais Marubeni Canada. L’entreprise de Val-des-Sources procédait à ce moment à une ronde de financement de 100 millions de dollars pour construire son usine test. Rappelons qu’à la même période, le gouvernement du Québec est devenu partenaire du projet, en investissant 30,9 millions de dollars en prêts et capital-actions.

Dans un communiqué publié le 11 septembre dernier, en réponse aux recommandations en Cour fédérale, le pdg et propriétaire d’AMACOR, Jan Guy, se disait reconnaissant des constats établis par le juge Dinsmore, avant de conclure qu’« AMACOR continuera de réclamer des dommages et intérêts contre Déry, Tergeo (...). ».

Aucune nouvelle date en cour n'est fixée pour l'instant. Me David Sébastien Gervais explique qu'il s'agit d'un processus rigoureux : après trois ans, il n'y a toujours pas eu de procès sur les questions de fond. On voit aussi quand on a accès au dossier qu'il y a eu au-delà de 750 notations au dossier sur une période de trois ans. Ça en droit fédéral c'est aussi indicatif d'une cause qui est sérieuse, qui est une cause qui soulève des questions de droit et de fait compliquées.

Ouvrir en mode plein écran Me David Sébastien Gervais, avocat membre des barreaux du Québec et de New York. Photo : Radio-Canada

Tergeo rejette tout blâme

Contactés pour réagir à ce recours entrepris par AMACOR, les dirigeants actuels de Tergeo n'ont pas voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada puisque le dossier est face à la justice. L’entreprise dit toutefois avoir agi avec diligence et rapidité dans les circonstances, et conteste les recommandations du juge.

L’ancien président du conseil d’administration et chef de la direction chez Alliance/Tergeo, Michel Gagnon, a fait parvenir cette déclaration écrite à Radio-Canada par l’entreprise d’une firme de communication : Il est clair que cette initiative d’outrage au tribunal cherche à discréditer Alliance Magnésium, ses administrateurs et ses dirigeants. Ce dossier de litige civil est relié à l’embauche d’un employé et aucun jugement n’a été rendu à ce jour. (...) Ces allégations ne sont rien de plus que des tentatives de dissuasion de la part d’un compétiteur américain, inscrites dans le contexte de politiques protectionnistes que l’on peut également observer dans de nombreux secteurs de notre économie. Les PME québécoises doivent se tenir debout devant des manœuvres comme celles-ci et ne devraient jamais céder devant de telles tentatives dissuasives de la part des géants américains.

Joint au téléphone par Radio-Canada, Joël Fournier a refusé notre demande d’entrevue. Il indique toutefois que la direction de Tergeo n’a rien à se reprocher. C’est un litige de relations de travail monté en épingle par AMACOR pour nuire à un compétiteur. Il va en appel des recommandations du juge Dinsmore.

L’ex-employé d’AMACOR, Alain Déry, joint par téléphone, a décliné notre demande d’entrevue puisque la cause n’est pas terminée. Son avocat a fait part de ses objections dans les délais impartis.

Rappelons que le 21 septembre dernier, Tergeo, incapable de sécuriser de nouveaux investissements, s’est placée à l’abri de ses créanciers. Une requête qui a été prolongée d’un mois en octobre.