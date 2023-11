Des emballages réutilisables créés en Estrie

Trois diplômés de l'Université de Sherbrooke ont lancé les Emballages Pick Pack. Il s'agit d'enveloppes réutilisables qui visent à diminuer l'impact écologique des ventes en ligne.

En activités depuis avril dernier, les Emballages Pick Pack compte une trentaine de clients.

Jade Trépanier, l'une des fondatrices, explique que son entreprise a voulu offrir une alternative aux emballages à usage unique. C'est un concept européen. Ça fonctionne depuis 2015 en Europe. Nous on s'est demandé pourquoi c'est pas arrivé avant , explique-t-elle.

Un produit créé en Estrie

L'utilisation du produit demeure plutôt simple. Ça va arriver dans un emballage un peu plus résistant qu'à l'habitude. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le plier sur lui-même. Il devient un format lettre. Dans le fond, on s'est vraiment introduit dans le service postal de Postes Canada. On appose l'étiquette et on vient le porter dans une boite postale , décrit Jade Trépanier.

Ouvrir en mode plein écran Une fois utilisés, les emballages sont récupérés, puis nettoyés par l'entreprise Emballage Pick Pack avant d'être réutilisés. Photo : Radio-Canada

L'entreprise s'occupe ensuite de récupérer et de laver les sacs afin qu'ils soient réutilisés jusqu'à 50 fois. Lorsque leur vie utile est terminée, ces emballages sont récupérés par l’entreprise de Bromont, EXXELPOLYMERS qui les transforme en granules ou en billes afin qu'ils aient un nouvel usage.

Signe encourageant, le taux de retour des emballages est intéressant.

On a un [taux de retour] de 75 %. Je dirais en personne concrète que c'est peut-être 200 personnes par semaine qui font la différence.

Les trois fondateurs de l'entreprise basée à Granby ont développé leur projet avec l'aide de l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke nous a appuyés au niveau du matériel à utiliser pour l'emballage. Il y a une étudiante qui a fait sa maitrise sur notre entreprise , explique Thomas Thivièrge.

Publicité

Une trentaine d'entreprises partenaires

Emballage Pick Pack peut déjà compter sur une trentaine de petites et de moyennes entreprises qui proposent leur emballage dans leur boutique ou pour leur courrier interne.

C'est le cas de l'entreprise Pop Underwear qui croit en l'importance d'encourager cette tendance pour une consommation plus responsable.

C 'est certain que pour nous, c'est super important et pour toutes compagnies et entrepreneurs, on essaie tout le temps de se renouveler et aussi aller vers une empreinte écologique. C'est vraiment ça l'avenir. C'est vraiment ça l'important aussi , explique Jessica Denomée, la présidente de Pop Underwear.

L'un des objectifs des Emballages Pick Pack est maintenant de convaincre une grande entreprise de joindre ses rangs.

Dès que la première grande entreprise va vouloir faire le pas avec nous, ca va juste être la première de plusieurs. Après ça les autres vont suivre. On est prêt à accueillir cette première grande entreprise et on est déjà en démarche avec plusieurs entre elles , explique Vincent Trépanier, l'un des cofondateurs d'Emballage PickPack.

La jeune entreprise survit pour l'instant grâce à l'aide de programmes gouvernementaux et de concours comme OSEntreprendre.

Avec les informations de Jean Arel