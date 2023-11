Des conseillers de Hamilton veulent dissimuler des tracts anti-avortement « traumatiques »

Des tracts anti-avortement sur lesquels des images de fœtus avortés sont imprimés ont été mis dans les boîtes aux lettres de maisons de Hamilton. Dans le but de protéger les résidents de possibles « graves dommages » lorsqu'ils découvrent ces images, des conseillers municipaux réclament de nouvelles réglementations municipales.

Selon la conseillère Maureen Wilson, ces tracts sont régulièrement distribués et des enfants et des personnes ayant subi un avortement ou une perte de grossesse peuvent les voir non-intentionnellement. C’est ce qu’elle a déclaré lors d'une réunion du comité de planification cette semaine.

[Ces tracts peuvent] causer de graves dommages , a-t-elle déclaré. C'est vraiment un événement déclencheur.

Mme Wilson a déposé une motion afin de demander au personnel d'examiner la possibilité d'élaborer un règlement obligeant les tracts contenant des images de fœtus à être dissimulés dans une enveloppe avec une étiquette d'avertissement, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisation responsable. Elle a été adoptée à l'unanimité par les membres du comité et sera soumise au conseil pour un vote final.

Si deux femmes - une activiste et une PDG d’un centre pour femmes - affirment que ces images ont le potentiel de causer beaucoup de dommages, les dirigeants du groupe anti-choix derrière les tracts affirment que le droit à la libre expression les protège.

Un règlement inconstitutionnel

L’adresse du site web de Canadian Centre For Bio-Ethical Reform [CCBR, Centre canadien pour la réforme bioéthique, traduction libre] est imprimée sur les tracts.

Le porte-parole du CCBR Blaise Alleyne a déclaré à CBC Hamilton que l'organisation considère l'avortement comme une violation des droits de l'homme et exerce son droit à la liberté d'expression en distribuant ces tracts.

D'autres Villes ont récemment adopté des règlements similaires à celui que Hamilton envisage, notamment Woodstock, Ingersoll, St. Catharines et London, en Ontario, ainsi que Calgary, en Alberta.

M. Alleyne a déclaré que ces règlements sont clairement inconstitutionnels car ils réglementent un type particulier de message . Le CCBR s'attend à ce que ces règles soient contestées en cour.

Réponse traumatique

Or, Katie Dean, qui a offert un témoignage devant le comité, a raconté avoir trouvé un de ces tracts dans sa boîte aux lettres à London. Selon elle, le tract a déclenché une réponse traumatique .

Mme Dean a subi un avortement il y a quelques années. Elle a pris la décision de mettre fin à sa grossesse après avoir appris que le bébé ne se développait pas correctement et allait probablement mourir avant ou peu de temps après sa naissance.

J'ai choisi de mettre fin à ma grossesse pour épargner à mon enfant cette douleur et cette souffrance , a déclaré Mme Dean. C'est la chose la plus difficile que j'aie jamais faite, mais je n'ai aucun regret. Mais cela n'atténue pas la douleur que je ressens encore aujourd'hui.

Quand elle a vu le tract, le chagrin et les souvenirs lui sont revenus et elle est tombée en dépression , a-t-elle expliqué.

En réponse, elle a cofondé la Viewer Discretion Legislation Coalition [VDLC, Coalition pour la législation sur la discrétion du spectateur, traduction libre] qui plaide en faveur de règlements visant à protéger les personnes vulnérables.

Ce n’est pas à propos de l'avortement, c’est à propos de décence humaine , a déclaré Mme Dean.

De son côté, Medora Uppal vit dans le quartier West Mountain de Hamilton. Elle a déclaré à CBC Hamilton qu'elle s'est sentie troublée lorsqu'elle a trouvé un tract dans sa boîte aux lettres plus tôt cette année. Mme Uppal est la PDG du YWCA de Hamilton. Elle affirme avoir entendu beaucoup de témoignages similaires.

Ces images grotesques sont liées à quelque chose de si précieux et de si fondamental pour nous qu'elles prennent un niveau de douleur et d'inquiétude différent , a déclaré Mme Uppal. C’est ce que [ses auteurs] tentent de faire : nous miner. [...] Il s'agit de nos corps et de notre droit de contrôler nos corps.

Mme Uppal s’inquiète de l’accès au droit à l’avortement, surtout depuis que la Cour supprême américaine a invalidé l’arrêt Roe c. Wade.

Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas considérer nos droits comme acquis.

Avec les informations de CBC News