La construction au Nouveau-Brunswick ralentie par les hausses des taux d’intérêt

Le besoin de logements est pressant au Nouveau-Brunswick. Les constructeurs et promoteurs immobiliers assurent faire tout en leur pouvoir pour bâtir aussi rapidement que possible le plus grand nombre d’habitations.

Ils témoignent cependant d’obstacles nombreux. Au manque de travailleurs et au prix des matériaux s’ajoutent des taux d’intérêt qui ont augmenté.

Ça a un énorme impact , a mentionné lors d’une entrevue le copropriétaire de Quest Properties, Thierry Comtois.

Les coûts sont plus hauts. Les projets sont un petit plus longs à faire approuver. Si les taux d'intérêt sont hauts, vous comprendrez que sur une période temps, ça ajoute au coût et au bout de la journée, ça fait qu'un projet est beaucoup plus cher, beaucoup plus dispendieux qu'il ne l'était 12, 18, 24 mois passés.

Thierry Comtois est copropriétaire de Quest Properties.

Les sommes supplémentaires varient beaucoup, au cas par cas , précise-t-il. Il arrive que cela puisse ajouter de 20 % à 30 % au coût, dit Thierry Comtois.

La situation a un impact sur le démarrage de certaines constructions, peut en ralentir d’autres, ou réduit la capacité des bâtisseurs à mener plusieurs projets simultanément.

En revanche, le retour sur l’investissement, lui, semble une valeur sûre. Si on était capable de bâtir plus, plus vite, définitivement, on le ferait , maintient Thierry Comtois.

Joel Levesque est président de Maisons Levesque, à Dieppe.

Joel Levesque, président de Maisons Levesque à Dieppe, a un horaire bien rempli pour 2024.

Lui aussi mentionne qu’il aimerait bien enchaîner les projets plus rapidement, mais la taille des mises de fonds est un obstacle.

L'année passée, disons qu'on en faisait 12, ça pouvait prendre un 5 % de mise de fonds. Maintenant, c'est 25 %, 30 % de mise en fonds pour faire le même projet , dit-il.

Louis-Philippe Gauthier, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, en entrevue, dimanche.

Plus petite est l'entreprise, plus grand est l'impact , observe Louis-Philippe Gauthier, vice-président en Atlantique de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante ( FCEI ), un groupe qui compte plus de 10 000 membres dans les quatre provinces de l’est du pays.

D’après nos données, les deux tiers de nos entrepreneurs sont sur des taux variables, alors évidemment à toutes les fois que les taux d'intérêt augmentent, ça coûte plus cher , a-t-il mentionné dimanche.

Dans ce contexte, les banques demandent des garanties. Un entrepreneur sur deux est obligé de mettre une garantie personnelle. Pour un entrepreneur sur quatre, c’est sa maison qui est en garantie personnelle, déclare M. Gauthier.

En septembre, le gouvernement Trudeau a annoncé une exemption de TPS sur toute construction de nouveaux immeubles locatifs. Les promoteurs ne paieront donc pas de taxe fédérale sur les matériaux et sur la main-d'œuvre pour de tels projets.

Le Nouveau-Brunswick envisagerait à présent de supprimer la portion provinciale de la taxe de vente pour les nouvelles constructions, ce que la Nouvelle-Écosse a fait il y a deux mois.

Évidemment, ça aidera pour les prochaines constructions. Ça n'aidera pas dans le présent pour diminuer les coûts , observe Louis-Philippe Gauthier.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano et avec des renseignements de Janic Godin