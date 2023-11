Le gouvernement de la Saskatchewan ne financera pas des centres de consommation supervisée

Le gouvernement de la Saskatchewan a indiqué qu’il ne prévoit pas accorder de financement aux centres de consommation supervisée.

L'Association médicale de la Saskatchewan (SMA) a adopté une résolution en 2021 pour soutenir le financement de ces centres.

L’organisme Prairie Harm Reduction de Saskatoon qui inclut un centre de consommation supervisée dans son enceinte a lancé plusieurs appels d’aide auprès du gouvernement provincial pendant les quatre dernières années, mais en vain.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Tim McLeod, a pris la parole, lors de la rencontre d’automne de la SMA , vendredi.

Les organisations communautaires qui offrent ces services peuvent continuer à le faire , a-t-il affirmé. Le gouvernement provincial n'a pas l'intention de financer ces centres de consommation supervisée.

Nous pensons que l’approche que nous avons adoptée est une meilleure approche.

Tim McLeod ajoute que le gouvernement provincial offre une panoplie de services aux gens qui souffrent de dépendance et que l’accent est surtout mis sur le traitement et la réadaptation.

Publicité

Selon lui, cela inclut l’utilisation des trousses de naloxone et des médicaments, ainsi que l’expansion des équipes de prévention qui interviennent dans des cas de surdose.

Le docteur en médecine interne de Saskatoon Benjamin Leis se dit troublé par l’approche du gouvernement provincial.

La science nous le dit et des études menées sur des centres de consommation supervisée ont démontré qu’ils réduisent le taux de mortalité, car ils offrent un lieu de sécurité aux patients quand ils se font des injections, ou quand ils ressentent le besoin de consommer de la drogue , affirme-t-il.

Vu qu’il y a une supervision, on peut intervenir en cas de surdose et on peut constamment tenter de les aider à combattre leurs dépendances , ajoute Benjamin Leis.

Avec les informations de Dan Zakeskri