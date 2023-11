Près de 17 000 travailleurs du secteur public en grève : des chamboulements à prévoir

Ils seront 16 800 travailleurs du secteur public du Saguenay-Lac-Saint-Jean à participer lundi au grand débrayage du Front commun, qui regroupe les membres de la CSQ, de la FTQ, de la CSN et l’APTS.

Devant les établissements scolaires, les cégeps, les hôpitaux et les établissements du CIUSSS, ils seront présents afin de rappeler au gouvernement du Québec que ses offres ne passent pas.

Le Front commun réclame une augmentation salariale de 20 % sur cinq ans. Le gouvernement du Québec propose environ 10 %.

Fermetures d’écoles

La grève va se traduire notamment par des fermetures d'écoles en avant-midi.

Dans les centres de services scolaire du Pays-des-Bleuets, des Rives-du-Saguenay et de la Jonquière, on demande aux parents de reconduire les enfants à 10 h 30, puisqu’il n'y a pas de transport scolaire.

Au Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, les cours sont annulés toute la matinée et le transport sera décalé un peu plus tard pour reconduire les en après-midi.

On est conscient que ça peut demander beaucoup d'organisation pour certaines familles, donc on comprend que certains élèves pourraient être absents soit pour l'avant-midi, soit pour l'après-midi , a expliqué la porte-parole du centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay, Louise Noël.

Il n’y aura pas de service de garde le matin, sauf le midi et après les cours. Le matin, il n’y aura pas de brigadiers.

De son côté, la porte-parole régionale de la CSQ , Sandra Brassard, sent que les parents appuient leur démarche.

On sent que pour les parents, ça va être de l'adaptation pour nous soutenir, mais on sent que les parents veulent avoir des gens qualifiés, que ce soit en santé et services sociaux, en éducation ou en enseignement supérieur. On a vu dans nos sondages qu'une grande partie de la population est derrière nous , a-t-elle fait remarquer.

Sandra Brassard est porte-parole régionale pour la CSQ.

Santé : des impacts plus limités

Du côté du domaine de la santé, les impacts seront plus limités puisque les services sont considérés comme essentiels. Certains travailleurs tels que les techniciens de laboratoire, les nutritionnistes, les physiothérapeutes, les psychologues et les travailleurs sociaux sont en grève.

Les services essentiels, comme les soins d’urgence, les soins intensifs et obstétricaux seront maintenus comme à l’habitude

Ce seront donc les patients qui attendent pour des services moins urgents qui verront le plus d’impacts. Par exemple, seuls les prélèvements urgents pourront se faire dans les centres de la région. Le CIUSSS régional invite la population à reporter leur visite ou à modifier les rendez-vous.

Les infirmières ne participent pas à cette grève. Leur syndicat, la FIQ , a plutôt voté pour faire grève les 8 et 9 novembre prochain.

Dans tout le Québec, 420 000 syndiqués du Front commun prendront part à ce débrayage.

D’après le reportage de Béatrice Rooney