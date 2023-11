Pistes cyclables sur Bloor : le retour de 4 voies pour les autos, exige une pétition

Quelques mois à peine après la construction de pistes cyclables sur la rue Bloor, une pétition exige le retour de « deux voies de circulation dans chaque sens » pour les véhicules à moteur.

La pétition, créée par Cody MacRae, vise le secteur de la rue Bloor Ouest à Etobicoke. Elle a récolté plus de 10 000 signatures.

Le texte de la pétition affirme qu'il n'y a que très peu de cyclistes qui utilisent les pistes cyclables, exige que deux voies soient réservées aux véhicules à moteur dans les deux sens en tout temps, dénonce une augmentation de la congestion, affirme que les commerces locaux voient une baisse de leur chiffre d'affaires et exige une meilleure infrastructure.

Les pistes cyclables n'ont pas été bien mises en place. La Ville aurait pu faire un bien meilleur travail de consultation dans nos quartiers , lance M. MacRae.

Cody MacRae croit que la Ville aurait dû consulter davantage les résidents du quartier.

M. MacRae dit avoir consulté de nombreux résidents du quartier avant de créer la pétition et affirme que les pistes cyclables nuisent au bien-être des habitants du quartier. Il y a des mères qui ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école et arriver à temps au travail , selon lui.

Or, si certains résidents du quartier se disent d'accord avec M. McRae, d'autres affirment que la sécurité à vélo est très importante.

De plus, selon la Ville de Toronto, ces pistes cyclables ont un effet positif considérable.

Trois fois plus long

Kristen Black, qui habite à Etobicoke, est du même avis que les signataires de la pétition. Elle affirme que le temps qu'elle met afin de se rendre au travail a triplé depuis l’installation des pistes cyclables.

Ce qui devrait me prendre 7 à 10 minutes aux heures de pointe [...] me prend maintenant jusqu'à 30 minutes, ce qui est très frustrant parce qu'il n'y a pas d'autre route à suivre à part la rue Bloor.

Puisqu'elle est aussi responsable des opérations au restaurant Henry VIII Ale House près de la rue Royal York, elle affirme aussi remarquer une baisse de la fréquentation des restaurants et des magasins du quartier.

Cela a un impact sur les entreprises, mais aussi sur les habitudes d'achat des gens. Les gens préfèrent aller là où ils peuvent facilement se garer, comme au centre commercial , explique-t-elle.

Les pistes cyclables ne font qu’ajouter du stress à la vie de plusieurs, selon elle, qui ne peuvent pas se permettre d’utiliser ces pistes cyclables en raison de leur mode de vie.

Je pense vraiment que la qualité de vie dans le quartier s'est dégradée. C'est tout simplement frustrant de toujours penser au trafic et au temps qu'il va falloir pour faire quoi que ce soit.

Un meilleur mode de vie

Le cycliste et résident Roger Morier utilise et apprécie les nouvelles pistes cyclables. Il affirme se sentir en sécurité.

Roger Morier, qui habite lui aussi à Etobicoke, se réjouit de l'installation des nouvelles pistes cyclables, surtout après avoir attendu tant d’années pour pouvoir les utiliser.

Je me déplace entre ma résidence ici dans l'Ouest de Toronto pour aller au centre-ville. Mais, pour une bonne partie de la route, il n’y avait pas de pistes cyclables. Maintenant, la Ville a décidé de les installer et je suis très content parce que ça augmente ma sécurité , lance le cycliste.

Ça donne une vraie vie à un quartier d'avoir plus de gens qui circulent en tranquillité, c'est nettement meilleur pour les quartiers.

Celui-ci insiste sur l'importance de la sécurité à vélo. On ne dit pas que tout le monde doit prendre des vélos, on dit simplement que les gens qui peuvent prendre un vélo ont le droit de rouler en tranquillité et en sécurité , précise-t-il.

Une période d'adaptation

Selon les données de l’organisme Toronto Community Bikeways Coalition, en 2017, de 76 % à 86 % des voitures qui circulent à l'heure de pointe n'ont qu'un seul occupant.

Alison Stewart croit qu'il y aura une période de transition avant que les résidents voient les avantages des nouvelles pistes cyclables.

Alison Stewart est la directrice en politique publique de Cycle Toronto. Elle croit que les pistes cyclables permettent aux résidents d’Etobicoke d’avoir plus d'options.

Les gens qui habitent au centre sont assez privilégiés, ils ont plusieurs options de transport, avec le métro et les pistes cyclables. Ceux qui habitent hors du centre ont moins d'options de transport actif. Donc l'installation des pistes cyclables sur la rue Bloor Ouest, c'est immense , pense-t-elle.

Elle ajoute qu’il y a toujours une période de transition après l'installation de nouvelle infrastructure urbaine, et parfois même une certaine opposition aux changements.

Pourtant, les gens finissent toujours par réaliser les avantages, croit-t-elle.

De son côté, la Ville soutient que des études ont conclu que les pistes cyclables installées à différents endroits sur la rue Bloor Ouest ont augmenté le nombre de cyclistes dans le secteur, améliorant du même coup la sécurité routière. Ces pistes ont également eu des retombées économiques positives pour les entreprises locales, selon la municipalité­.

La campagne TransformTO vise à rendre 75 % des déplacements de moins de 5 km faisables à pied, à vélo ou en transport en commun d'ici à 2030.