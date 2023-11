À quoi faut-il s’attendre pour la grève du Front commun?

Plus de 25 000 travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux en Mauricie et au Centre-du-Québec se joindront au Front commun pour une journée de grève le lundi 6 novembre. Alors qu’en santé et services sociaux, les services essentiels seront maintenus, en éducation, les classes commenceront plus tard qu’à l’accoutumée.

Dans les écoles des trois Centres de services scolaires (CSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec, les enseignants, le personnel de soutien, les employés des écoles primaires, secondaires et des centres de formation seront sur les lignes de piquetage jusqu’à 10 h 30. Les élèves ne pourront pas entrer dans l’école avant la fin de la grève. Les classes reprendront à 10 h 45.

Les Centres de services scolaires avisent que les services de garde et le transport scolaire ne seront pas en fonction le matin. Il n’y aura pas non plus de brigadiers, de concierges, ni de secrétaires.

Après 10 h 30, les services reprennent de manière normale pour le reste de la journée.

Des directives sont propres à chaque école, il est important de regarder les communications des écoles et des CSS qui ont été envoyées aux parents, indiquent les autorités. Certaines écoles prévoient des vagues d’arrivées pour que tout se déroule de façon plus sécuritaire.

Les centres de formation professionnelle reprendront les cours à 10 h 45. Le Cégep de Trois-Rivières reprendra ses cours à midi tandis que pour le Cégep de Shawinigan, ce sera à midi 30.

Le Syndicat des enseignants des CSS de la Riveraine et des Vieilles-Forges se dit déçu de devoir en arriver à cette situation.

Le président du syndicat des enseignants de la Riveraine, Jean-François Duval révèle qu’en 30 ans, il a rarement vu une pareille situation. On a eu un vote fort quand même dans nos assemblées générales à 95 % puis je vois vraiment que les parents et la population nous appuient.

Le président du syndicat des enseignants au Cégep de Shawinigan, Luc Vandal tient à rassurer les parents. Notre objectif dans la vie c’est que nos étudiants obtiennent leur diplôme, on n’est pas là pour les empêcher d’avancer, au contraire. Il n’y a personne qui a envie de faire la grève. On ne fait pas ça de gaieté de coeur. On fait ça pour faire bouger le gouvernement, ça fait quand même un an qu’on fait toutes sortes de moyens de pression.

Des services essentiels maintenus en santé

15 000 travailleurs en santé et services sociaux seront en grève dès minuit.

Cela comprend les employés de laboratoire, d’imagerie médicale, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les psychologues. Les employés des secteurs administratifs et les corps de métiers, les employés de soutien, les préposés aux bénéficiaires sont également concernés.

Les médecins et les infirmières n'en font pas partie. Les infirmières seront en grève les 8 et 9 novembre prochain.

Les temps de grèves de tous les secteurs se feront à des moments différents tout au long de la journée. Les services essentiels sont maintenus.

Toutefois, certains secteurs pourraient connaître un ralentissement. Certains rendez-vous seront reportés ou annulés. Le CIUSSS MCQ réitère que les services d'urgence sont maintenus.

Pour le gouvernement et les syndicats, la bataille de l'opinion publique est importante. Les syndicats font valoir que leurs négociations sont faites pour la population.

Ils ont fait plusieurs rencontres avec les citoyens pour les sensibiliser à leur cause. Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métier du CIUSSS MCQ , mentionne que la population était en faveur de leurs demandes d'avoir de meilleures conditions.

Les familles en CHSLD ont dit à nos préposés aux bénéficiaires qu'ils étaient avec nous et qu'ils étaient pour se rendre sur les unités pour aider justement à prendre soin de leurs parents pendant que nous on va être en train de dire à la population qu'il faut nous donner de meilleures conditions.

Pour l'instant, c'est une journée de grève, mais la possibilité d'autres journées n'est pas exclue.