Savons, bijoux, mitaines, confitures... Le Salon des artistes et des artisans de La Matapédia s’est déroulé cette fin de semaine dans la municipalité de Lac-au-Saumon, pour une 22e année.

Soutenus par la MRC de La Matapédia et la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de La Matapédia, 26 artisans de métier ou de loisir sont venus présenter leur travail, dans l’ancienne église transformée, depuis 2018, en salle multifonctionnelle.

En dépit du climat économique difficile, l’intérêt pour ce genre de marché demeure, selon la conseillère aux entreprises à la SADC de La Matapédia, Mélanie Pâquet, qui a dénombré plus de 800 visiteurs au courant de la fin de semaine.

Mélanie Pâquet, conseillère aux entreprises à la SADC de La Matapédia, accompagnée de sa fille Laurie Caron, responsable de l'accueil. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Les [artisans] expliquent aux visiteurs le procédé de tout ce qu’ils font, c’est merveilleux , souligne-t-elle. Pour Mme Pâquet, l’importance de l’achat local semble faire son chemin dans les esprits.

C’est aussi ce que pense Sophie Nicole, cultivatrice de plantes et conceptrice de tisanes originaire d’Amqui. L'entrepreneure en est à sa première participation à cette foire annuelle, qui fait honneur aux artisans de son coin de pays.

Ça devient de plus en plus une priorité. Je pense que les gens sont plus sensibilisés à l’impact économique, social, environnemental d’acheter en circuit court, donc près de l’endroit où on habite , constate la fondatrice de La tisanerie du coin.

Sophie Nicole vend des tisanes artisanales au Salon des artistes et des artisans de La Matapédia. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Sa cliente Anne-Marie Chenel est du même avis. J’adore les tisanes, c’est sûr que je vais l’encourager, lance-t-elle. C’est des producteurs de chez nous, il faut les garder, sans ça, on n’en aura plus!

Pour Sophie Nicole, les marchés du genre constituent une vitrine profitable.