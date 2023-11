Pour une deuxième année consécutive, l’équipe de rugby du Rouge et Or est championne canadienne. Victorieuses 32-13 contre les Vikes de Victoria, les joueuses de François Vachon-Marceau ont pu célébrer leur titre national devant leurs partisans au stade Telus.

Quelque 1708 spectateurs s’étaient donnés rendez-vous au PEPS de l’Université Laval, dimanche après-midi, pour assister à la finale du championnat canadien entre le Rouge et Or et les Vics.

Il s’agit du 3e titre national de l’histoire de l’équipe de rugby du Rouge et Or après ceux de 2022 et 2019.

Plus de détails à venir…