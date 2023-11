Une Winnipégoise remporte l’or au Championnat mondial des maîtres en dynamophilie

La Winnipégoise Gail-Ann Breese a remporté l’or pour la deuxième année consécutive au Championnat mondial des maîtres en dynamophilie.

La femme de 63 ans a remporté quatre médailles d’or dans cette compétition internationale qui a eu lieu en Mongolie, le mois dernier.

La dynamophilie est une discipline de force qui consiste à soulever la plus lourde charge possible et à en rester maître lors de l'exécution de squat, de développé-couché et de soulevé de terre.

Gail-Ann Breese raconte que tout a commencé quand elle s’est mise à fréquenter la salle de sport, il y a quelques années.

J’ai commencé avec l’entraînement en force musculaire et j’avais perdu de poids, je me sentais bien dans ma peau , se rappelle-t-elle. Mon entraîneur Dino m’a alors demandé quel serait mon prochain but. Vu que je n’avais pas d’idée en tête, il m’a proposé de participer à une rencontre de dynamophilie.

Je lui ai dit que j’étais une grand-mère de 59 ans et que je ne pouvais pas le faire , ajoute-t-elle.

Cependant, peu de temps après, Gail-Ann Breese a changé d’avis après qu’elle ait écouté un reportage à la radio à propos d’une femme qui se préparait aux Jeux du Commonwealth. Cette dernière avait dix ans de plus qu’elle.

Je me suis dit que si elle pouvait le faire, j’allais aussi me lancer dans la compétition et c’est comme ça que tout a commencé.

Gail-Ann Breese a participé à sa première compétition de dynamophilie en 2019 et a vite commencé à enchaîner des victoires.

Depuis, elle ne cesse de promouvoir le sport.

Les bénéfices de santé, surtout pour les aînés, sont incroyables. On commence à perdre la masse maigre après l’âge de 40 ans , affirme l’athlète. C’est un sport à essayer pour éviter l'ostéoporose et pour avoir de la force et de la balance. Cela nous donne l’énergie pour jouer avec nos petits-enfants.

Le Championnat mondial des maîtres en dynamophilie 2024 se tiendra en Afrique du Sud.

