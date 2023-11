Ruba Ghazal en tournée dans les terres d’Émilise Lessard-Therrien

La députée de Mercier et candidate au poste de porte-parole féminine pour Québec solidaire Ruba Ghazal poursuit sa tournée en Abitibi-Témiscamingue.

Après des arrêts dans la Vallée-de-l'Or et en Abitibi-Ouest plus tôt en fin de semaine, la politicienne rencontre ce dimanche les membres de l'association locale de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

Mme Ghazal, qui a été invitée dans la région par des membres de Québec solidaire, dit constater un sentiment de loyauté auprès des militants de la région envers l'ex-députée Émilise Lessard-Therrien, également dans la course au poste de co-porte-parole de cette formation.

Ouvrir en mode plein écran Christine Labrie, Émilise Lessard-Therrien et Ruba Ghazal espèrent succéder à Manon Massé en tant que porte-parole féminine de Québec solidaire. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Elle estime que la candidate qui sera choisie à la fin novembre devra faire de l'élection de l'ex-députée solidaire dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue une priorité.

Ç'a été difficile de perdre Émilise. Ç’a été un choc post-traumatique pour tout le monde : pour moi personnellement, pour notre caucus, pour tout le parti. Émilise a été une députée extraordinaire pour tout l’Abitibi-Témiscamingue et c’est sûr que l’objectif, que ce soit moi ou n’importe qui, si je gagne cette course-là et que j’ai l’appui des membres, c’est sûr et certain que ça va être une priorité qu'Émilise Lessard-Therrien gagne ici à Rouyn-Noranda, parce que la voix de la région qu’elle portait à l’Assemblée nationale était beaucoup trop importante , affirme-t-elle.

La crise du logement, principale préoccupation

Même si elle ne prévoit pas compter sur une majorité d’appuis de la part des membres témiscabitibiens de Québec solidaire, Ruba Ghazal affirme qu’elle tenait à visiter la région afin de peaufiner sa compréhension des problèmes qui la caractérisent.

J’en ai profité pour rencontrer des organismes comme les CALACS, parce que je suis aussi responsable de la condition féminine. J’ai aussi rencontré l’organisme La Piaule, j’ai visité un projet d’immeuble de logement social, et partout où j’allais, peu importe le sujet dont je parlais, on me parlait de la crise du logement, de la crise de l’habitation et des prix des maisons à acheter ou à louer qui ont explosé, qui sont extrêmement chères , raconte-t-elle.

Ruba Ghazal prévoit terminer son séjour en Abitibi-Témiscamingue en allant soutenir les syndiqués du Front commun qui seront en débrayage lundi.