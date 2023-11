On en sait un peu plus quant au déroulement de la grève de courte durée du 6 novembre. Dans la plupart des écoles primaires et secondaires de la Côte-Nord, les cours sont suspendus pour l’avant-midi.

Dans un communiqué, les Centres de services scolaires (CSS) du Fer et de l’Estuaire informent que les cours reprendront lundi en après-midi.

Plusieurs services normalement offerts seront réduits, dont le transport scolaire, qui ne sera pas offert le matin. Le transport sur l'heure du dîner et en fin de journée est toutefois maintenu.

Les services de garde seront également fermés en matinée. Ils n'ouvriront que pour le dîner et la fin de la journée.

Pour le CSS du Littoral, l’administrateur Marc-André Masse indique que les cours pour trois écoles commenceront dès 10 h 35, et pour les autres, ce sera à 13 h.

Il est donc recommandé aux parents de bien vérifier l'heure de reprise des cours auprès de l'école de leur enfant.

Au moment d’écrire ces lignes dimanche soir, les informations concernant le CSS de la Moyenne-Côte-Nord n'étaient pas connues.

Aussi dans les cégeps et en santé

Le débrayage aura aussi lieu dans les cégeps jusqu'à midi. En après-midi, les étudiants pourront réintégrer leurs classes.

Les établissements de santé seront pour leur part en grève un peu plus longtemps que le milieu scolaire, soit jusqu'à minuit, mardi.

Cependant, la présidente du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF), Monica Chiasson, tient à rassurer la population : tous les services essentiels seront maintenus.

Si la présidente a conscience des désagréments imposés à la population, elle insiste sur l'importance du débrayage.

Malheureusement, on est obligés d'en arriver là. On a passé beaucoup de messages au gouvernement, et il ne nous a pas écoutés ni pris au sérieux.

Si le Front commun obtient ce qu'il demande, elle estime que tout le monde profitera de meilleurs services.

La population est de notre côté cette fois-ci , clame Monica Chiasson. Les réseaux ne vont pas bien, les gens le vivent et nous comprennent.

En tout au Québec, 420 000 travailleurs du Front commun, composé des membres de la CSN , de la CSQ , de la FTQ et de l’ APTS , seront en débrayage dès minuit. Ils souhaitent mettre de la pression sur Québec dans le cadre des négociations de leurs conventions collectives qui s'avèrent houleuses.

Dimanche, les syndicats ont refusé la dernière offre du gouvernement Legault en la qualifiant de dérisoire .

Avec les informations de Stéphanie Rousseau