Des vendeurs sur le canal Rideau croisent les doigts pour un hiver froid

La phrase « les dates proposées sont sujettes à modification » peut sembler banale dans un appel d'offres, mais lorsqu'il s'agit de la patinoire du canal Rideau à Ottawa, le langage est lourd de sens.

Le canal, l'une des principales attractions touristiques de la ville, n'a pas pu accueillir de patineurs l'hiver dernier, en raison des conditions météorologiques et d’une couche de glace insuffisante.

La Commission de la capitale nationale (CCN), qui est responsable de la gestion du canal Rideau, invite d’ores et déjà les vendeurs à manifester leur intérêt à être présents sur le canal cet hiver. Les entreprises choisies concluront un accord de trois ans.

Un emplacement de choix

L'entrepreneur, John Hennessy, a déjà un emplacement réservé.

L'hiver dernier, son restaurant devait être installé pour la première fois sur le canal. Compte tenu de la tournure des événements, cette année devrait être celle de ses débuts. Il croise les doigts.

Ce propriétaire du ZUPS ByWard, un restaurant du centre-ville d'Ottawa spécialisé dans la poutine, a dépensé plus de 10 000 dollars pour une remorque adaptée à la glace et indique qu’il n’a pas l’intention de résilier son contrat.

Photo : Gracieuseté : John Hennessy

L'opportunité d'être sur le canal est un moment décisif pour les entreprises qui essaient de construire leur marque, de se faire un nom, et d'avoir des clients fidèles. Il faut vraiment être là , soutient-il.

Le cofondateur de Dunrobin Distilleries, basé à Vankleek Hill, en Ontario, Adam Malmberg, est du même avis.

L'hiver dernier devait être sa deuxième saison sur le canal.

On s'adapte aux aléas et on veut faire partie de quelque chose d'aussi emblématique et d'aussi prestigieux , lance-t-il pour sa part.

Nous sommes prêts à prendre ces risques.

Selon les prévisions saisonnières d'Environnement Canada en date du 1er novembre, il y a 56 % de chances que les températures soient supérieures à la moyenne à Ottawa en décembre, janvier et février prochains.

À la merci de dame Nature

La CCN a déjà commencé à installer des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite sur le canal Rideau.

La patinoire du canal Rideau est restée fermée en février dernier. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le gestionnaire principal des installations et des programmes de la Commission, Bruce Devine, indique que la CCN travaille avec des universitaires pour étudier comment former de la glace plus rapidement que d'habitude .

M. Devine rappelle néanmoins que la CCN est à la merci de dame Nature .

Si nous n'avons pas, au moins, des températures inférieures à zéro [...], je ne peux pas faire grand-chose.