À Montréal, la rue guette de nombreux migrants

Le Village, à Montréal, est un secteur tristement connu pour être fréquenté par les plus vulnérables de la société. De nouveaux visages se sont toutefois ajoutés aux habitués du quartier : des migrants venus d’Afrique, d’Amérique du Sud ou d’ailleurs.

Plutôt que de se retrouver à la rue, ces demandeurs d'asile logent au Refuge des jeunes, un centre d’accueil pour jeunes hommes de 17 à 26 ans.

C’est le cas du Malien Sékou Doucouré et du Congolais Ange Mbonga Liamba, débarqués cet été au Canada. Les deux hommes dans la mi-vingtaine sont arrivés au pays par avion, pour ensuite y demander l’asile. Leur statut leur donne accès à une couverture médicale et à l’aide sociale, mais ils attendent toujours un permis de travail.

Entre-temps, difficile pour eux de se trouver un toit, en pleine crise du logement dans la métropole. À l’instar d’autres sans-logis, ils errent entre le refuge, la Grande Bibliothèque et les parcs des environs.

Selon un rapport publié en septembre, une personne en situation d'itinérance sur dix au Québec est un migrant.

Le personnel du Refuge des jeunes a dû développer au cours des dernières années des outils pour accompagner les demandeurs d’asile.

Ils m’ont aidé à faire la démarche pour l'aide sociale. Ils m'ont aidé à faire des démarches pour trouver un avocat. Ils m'ont aussi aidé à faire les démarches pour [passer] des examens médicaux.

Le coordonnateur à l’intervention au Refuge des jeunes, Philippe Lacerte, constate que de plus en plus de migrants sonnent à la porte de son organisme. Ne serait-ce qu'hier soir, on a reçu 41 jeunes. Dix-huit de ces jeunes-là étaient issus d'une trajectoire migratoire , indique M. Lacerte. Un phénomène qu’il qualifie d’assez commun depuis quelques mois.

Ouvrir en mode plein écran Ange Mbonga Liamba, Sékou Doucouré et le coordonnateur à l'intervention au Refuge des jeunes, Philippe Lacerte Photo : Radio-Canada

Avec l’hiver qui approche, Philippe Lacerte craint de manquer de lits pour accueillir les usagers habituels du refuge en plus des nouveaux arrivants.

On va des fois au-delà de notre capacité pour pouvoir accueillir le plus de personnes possible. Ça amène des défis.

Près de 100 000 demandeurs d’asile

Entre janvier et septembre 2023, le Canada a reçu 96 450 demandes d’asile, soit 34 000 de plus qu’à pareille date l’an dernier.

Un afflux historique qui congestionne les infrastructures d’accueil, estime le directeur des opérations du Centre des réfugiés, Kinan Swaid. C’est le plus grand nombre de demandeurs d’asile dans l’histoire du Canada, souligne M. Swaid. Ce nombre a des effets divers sur l’infrastructure et le système d’accueil qu’on a au Québec. Et là, on peut directement parler du problème d’itinérance pour les nouveaux arrivants qui n’arrivent pas à trouver de logement.

Ouvrir en mode plein écran Kinan Swaid, directeur des opérations du Centre des réfugiés Photo : Kinan Swaid

L'hébergement de première ligne du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA), qui compte 1200 places à Montréal, a d’ailleurs atteint sa capacité maximale.

Publicité

Le Regroupement des organismes en hébergement pour personnes migrantes (ROHMI), qui vient d'être créé, soutient que les critères d’accueil au centre d’hébergement d’urgence du PRAIDA défavorisent bon nombre de nouveaux arrivants.

Dans une lettre, le ROHMI souligne que, depuis la modification de l’Entente sur les tiers pays sûrs en mars, qui a entraîné la fermeture du chemin Roxham, un nombre sans précédent de personnes demandeuses d’asile passent par le processus de la demande d'asile interne, qui est différent de celui de la demande d’asile à l’arrivée .

Par conséquent, le regroupement déplore que ces personnes, qui arrivent avec un visa de travailleur ou d’étudiant, par exemple, et celles qui sont au Canada depuis plus de 10 jours se voient systématiquement refuser l’accès aux services d’hébergement du PRAIDA et du gouvernement fédéral.

Le ROHMI demande donc à Québec de bonifier ses services d'accueil de première ligne pour mieux s’adapter aux besoins de ces demandeurs d’asile. Le regroupement rappelle que Montréal doit composer avec un nombre croissant de migrants vulnérables qui doivent se tourner vers les ressources pour personnes en situation d’itinérance, déjà saturées.

L'offre de services d'hébergement d'urgence en itinérance demeure insuffisante et ne peut en aucun cas être considérée comme une solution adéquate pour pallier le manque de réponses adaptées aux besoins des personnes demandeuses d'asile.

Au nord et à l'ouest, même réalité

Loin du centre-ville, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, l’intervenante sociale Kicha Estimée a fondé en 2020 le Centre d’hébergement La Traverse, destiné aux nouveaux arrivants. Celle que l’on surnomme la mère Teresa du quartier se désole de devoir refuser des dizaines de personnes chaque jour.

Ouvrir en mode plein écran Kicha et Woodmy Estimé Photo : Radio-Canada / Vincent Resseguier

L’une des ses résidentes, Davline Léonard, récemment arrivée d’Haïti, incarne bien les difficultés auxquelles peuvent faire face les migrants.

J'étais chez une amie, et cette amie-là ne pouvait plus me garder parce que son fiancé allait rentrer, raconte-t-elle. J'avais peur de me retrouver dans la rue parce que je n’avais pas encore l'argent pour louer mon propre appartement.

Ouvrir en mode plein écran Davline Leonard, récemment arrivée d'Haïti, a été accueillie au Centre d'hébergement La Traverse. Photo : Davline Leonard

Tout comme le Refuge des jeunes dans le Village, la Mission Bon Accueil héberge de plus en plus de migrants dans son pavillon Macaulay, situé dans l’ouest de l’île.

Le nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés qui s’y sont présentés a plus que doublé au cours de la dernière année, passant de 35 en septembre 2022 à 80 pour la même période cette année.

Un dortoir leur est désormais réservé, nous explique son coordonnateur, Féquière Désir. On peut en accueillir seulement neuf, mais il y a plus de demandeurs d’asile dans le bâtiment [...] parce qu’on ne peut pas réserver deux, trois dortoirs pour les demandeurs d’asile , explique-t-il.

Récemment, une femme enceinte de 31 semaines est arrivée chez nous. Finalement, on a réussi à trouver un partenaire qui l’a prise en charge.

Leur cohabitation avec d’autres personnes en situation d’itinérance peut éventuellement nuire à leur intégration sociale, s’inquiète le président-directeur général de l’organisme, Sam Watts.

Il faut vraiment les aider à [trouver] un logement permanent rapidement, avance-t-il. Si on n'est pas capable de le faire, [ils risquent] de tomber dans des problèmes de toxicomanie ou autres avec les gens qui sont déjà dans notre service.

Ouvrir en mode plein écran Sam Watts, PDG de la Mission Bon Accueil Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Kicha Estimé déplore que, dans un contexte de pénurie de logements et de hausse des loyers, des migrants aient à faire face à un traitement abusif de la part de certains propriétaires.

Quand ils apprennent que la personne est demandeur d'asile, on dirait qu'ils augmentent le loyer. Puis [les demandeurs d’asile] sont mal informés, parce que dans leur pays, ils paient le loyer à l’année, alors qu’ici, c'est au mois.

En revanche, cette population jouit d’une bonne réputation auprès des propriétaires, signale Féquière Désir. Ils veulent des gens plus calmes, des gens qui ne consomment pas, et souvent, les demandeurs d’asile ou les réfugiés ne consomment pas, donc on est capable de les adresser à différents endroits , note-t-il.

Le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux déclare avoir dépensé plus de 32 millions de dollars pour loger temporairement les demandeurs d’asile en 2022 et 2023.

Selon le ministère, le gouvernement fédéral doit désormais prendre en charge les besoins excédentaires d’accueil des migrants.