Un sexagénaire a parcouru toutes les rues de Calgary, soit 15 000 kilomètres en 5 ans

Mark Shupe, 61 ans, a accompli ce dimanche le défi qu'il s'était donné en 2018 : parcourir les 15 000 kilomètres de rue dans la ville de Calgary.

Selon lui, cette expérience lui apporte désormais un sentiment de clarté, un regain de créativité et, à bien des égards, une forme de méditation active pour soulager le stress de la vie quotidienne.

Je ne savais pas si c'était juste une utopie, mais je me suis tout de même lancé , explique le Calgarien ajoutant que ce défi ne s'est pas fait sans embûches.

Ouvrir en mode plein écran « Mes promenades m'apportent une grande clarté de conscience", affirme Mark Shupe, qui a accompli un défi qu'il s'était fixé, à parcourir 15 000 kilomètres à pied », soit toutes les rues de Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Mark Shupe, qui a commencé ses randonnées urbaines en janvier 2018, a eu deux crises cardiaques en cours de route. Il a même fini par découvrir qu'il souffrait d'un durcissement sévère des artères, ce qui a renforcé sa volonté de poursuivre son objectif.

J'ai appris que j'allais probablement souffrir d'une crise cardiaque fatale , explique-t-il. Et donc, le seul moyen de me maintenir en vie, c'est de m'assurer que je prends mes médicaments et que je mange sainement, mais aussi de faire en sorte que mon sang circule bien.

Il a atteint son objectif en s'attaquant dimanche matin à la dernière rue qu'il lui restait à marcher dans la ville : le tronçon de neuf kilomètres que constitue la 17e avenue sud-ouest.

Marcher pour de multiples causes

Outre les avantages pour le bien-être général de Mark Shupe, la marche a également servi d'outil de sensibilisation pour informer le public sur les risques des maladies cardiaques et de l'importance d'un mode de vie actif.

Allant un pas plus loin, il a profité des échos suscités par son initiative pour démarrer une collecte de fonds au profit de l'hôpital Foothills de Calgary et du département de cardiologie de l'établissement.

Ouvrir en mode plein écran Mark Shupe possède une carte détaillée des rues de Calgary qu'il emporte avec lui lors de chacune de ses marches pour noter les rues qu'il a déjà parcourues et y ajouter toute nouvelle rue qu'il a parcourue. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Je veux que les gens comprennent combien il est important que nos ressources pour les soins cardiaques soient adéquates , explique Mark Shupe.

Shannon MacMillan, responsable des communications à la Calgary Health Foundation (CHF), a appris qu'il voulait soutenir l'hôpital il y a environ un an.

Il est très reconnaissant des soins qu'il a reçus à Foothills , indique-t-elle. Il voulait donc amasser des dons et rendre la pareille à l'hôpital qui lui a sauvé la vie.

Ouvrir en mode plein écran Shannon MacMillan, responsable des communications à la Calgary Health Foundation, impressionnée par la collecte de fonds de Mark Shupe pour l'organisation caritative, était heureuse de l'accompagner alors qu'il achevait son défi de marche dimanche. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

En 2020, lorsque la pandémie de la COVID-19 a été déclarée, Mark Shupe a été transporté d'urgence à l'hôpital, car il a été victime d'une crise cardiaque. Il a été placé en tête de liste des priorités pour subir un pontage coronarien.

Si je n'avais pas été hospitalisé et si je n'avais pas reçu les soins dont j'avais besoin à ce moment-là, je ne serais pas ici aujourd'hui.

Malgré le succès de cette opération, le durcissement de ses artères a provoqué une seconde crise cardiaque la même année.

Selon Shannon McMillan, l'histoire de M. Shupe est puissante et la levée de fonds, qui a permis d'amasser plus de 1000 $ collectés jusqu'à présent, est un geste très éloquent.

Nous sommes très chanceux [à la fondation] de pouvoir entendre les témoignages de ces patients et de voir l'impact qu'ils ont par la suite en donnant à leur tour.

Ouvrir en mode plein écran Mark Shupe a décidé de redonner à l'unité de cardiologie l'hôpital Foothills de Calgary qui lui a sauvé la vie en laçant une levée de fonds. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Bien que ces difficultés l'aient empêché momentanément de mener à bien son projet de marche, Mark Shupe est tout de même resté déterminé à changer son destin pour toujours.

Une chose que je veux faire maintenant, c'est marcher sur tous les sentiers de la ville , ajoute-t-il. Il m'est souvent arrivé d'être distrait en marchant dans ces rues et je me suis souvent dit que je devrais aller sur les sentiers pittoresques, mais je me suis abstenu de le faire.

Avant de planifier d'autres randonnées, ce dernier compte s'accorder un temps de repos bien mérité.