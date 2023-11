Le festival interculturel Monde en fête était de retour vendredi, samedi et dimanche à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, pour sa deuxième année.

Angèle Losier, directrice générale du CAFi , le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est, n’était pas peu fière du succès de l’événement.

On avait 300 personnes qui représentaient différentes nationalités. On avait l’Algérie, le Maroc, le Congo , a-t-elle raconté dimanche.

Les communautés acadiennes et autochtones côtoyaient des nouveaux arrivants francophones.

Ouvrir en mode plein écran Angèle Losier est directrice générale du CAFi. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Tout ce brassage culturel de plus en plus visible au Nouveau-Brunswick se remarquait à travers les costumes au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Mon pays, l'Algérie, il est vraiment riche en culture, en tradition. On a beaucoup de tenues qui représentent notre pays et, voilà, j’en ai choisi une , dit Hidayet Zerga.

J’ai mis cette tenue traditionnelle , explique-t-elle. En arabe, on appelle ça blouza.

Ouvrir en mode plein écran Hidayet Zerga au festival Monde en fête, dimanche à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ce qu’on porte dans notre culture c’est le regalia, un habit culturel traditionnel , dit Shelly-Ann Robichaud, de la communauté mi’kmaw d’Esgenoôpetitj.

C’est un habit qui représente qui nous sommes. On le porte pour des célébrations, des cérémonies, des moments de prière, des moments importants , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Shelly-Ann Robichaud au festival interculturel Monde en fête, dimanche. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Les objets d’art exposés et les comptoirs gastronomiques ont transporté les festivaliers dans des pays lointains, sans quitter Dieppe.

J’aimerais bien faire découvrir aux Canadiens c’est quoi l’artisanat de Madagascar et, surtout, mon savoir-faire , explique Hony Raminosoa.

Ouvrir en mode plein écran Hony Raminosoa montre fièrement un chapeau en raphia de Madagascar qu'elle a fabriqué. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Elle fabrique des objets à partir des fibres d’un palmier de son pays. Ce sont mes oeuvres que j’ai créées, ce sont des sacs et des chapeaux faits en raphia, faits main, naturels, faits avec de l’amour! , dit-elle.

Je viens du Sénégal donc je suis venu présenter les plats sénégalais. J’ai apporté du thiébou guinar. C’est du riz avec des épices et puis du poulet, avec une petite sauce à côté , raconte Awa Sow. J’ai aussi apporté du akara, c’est fait à base de haricots aux yeux noirs.

Ouvrir en mode plein écran Awa Sow, dimanche, devant les plats qu'elle a cuisinés. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

De nombreux participants, comblés par cette édition de Monde en fête, ont exprimé leur gratitude.

Ça nous a permis de représenter chacun son pays, de faire connaitre son pays aux autres , confie Hidayet Zerga.

J’apprécie vraiment cette initiative de la part du CAFi , ajoute-t-elle. Je trouve que c’est une initiative qui nous permet aussi de nous intégrer .

Les invités qui ont visité le festival au cours de la fin de semaine semblaient aussi ravis. Justin Gauvin est venu satisfaire sa curiosité encore cette année. Il s’est régalé des plats sénégalais d’Awa Sow, qu’on lui avait recommandé. C’est très bon , lance-t-il sans hésitation.

Ça fait du bien de goûter à autre chose à autre chose que des carottes-patates , plaisante-t-il.

D’après le reportage de Babatundé Lawani