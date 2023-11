Le collège George Brown étudie l’impact de la crise du logement sur étudiants et personnel

Pour le collège George Brown, dont le campus principal se trouve tout juste à l’est du centre-ville de Toronto, la crise du logement est si problématique, à la fois pour les étudiants et pour le personnel, qu’elle est devenue problématique pour la direction aussi. Celle-ci étudie la situation et cherche des solutions.

Par exemple, quand Halah Al-Jumaili est arrivée au Canada en janvier, l'étudiante du collège a dû faire face à la précarité du marché du logement de la Ville Reine.

La jeune étudiante en finance, originaire d'Irak, était au courant de la situation avant son arrivée. Mais elle affirme qu'il lui a fallu un mois pour trouver un logement. Elle a loué, pour 1250 dollars par mois, une chambre dans un appartement de deux chambres qu’elle partageait avec deux autres étudiants. Le salon avait été transformé en une troisième chambre par le propriétaire, dit-elle.

Il n'y avait aucune intimité , dit-elle. Je pouvais entendre toutes les conversations de mes colocataires.

Pendant les sept mois suivants, Mme Al-Jumaili s’est mise à la recherche d’un meilleur logement. Souvent, les propriétaires ne rappelaient pas. D'autres exigeaient le paiement d'une année complète de loyer d'avance. D'autres fois, elle visitait des logements en mauvais état.

Halah Al-Jumaili est arrivée au Canada en janvier.

C'était tellement difficile, tellement exigeant , dit-elle.

À son arrivée, elle avait choisi de vivre près du collège. Mais, dit-elle, la sécurité dans ce coin de la ville laisse à désirer. Elle ajoute avoir vu des policiers intervenir dans l’immeuble à plusieurs reprises.

J'ai fait tout mon possible pour m'éloigner de cet endroit parce que je ne me sentais pas du tout en sécurité , dit-elle.

Beaucoup d'étudiants et de membres du personnel ne peuvent pas se permettre de vivre près du campus, explique Joe Cressy, ancien conseiller municipal et actuel vice-président de l'établissement. Un groupe de travail a été créé pour mener des recherches et trouver des solutions. Ce groupe publiera ses premières conclusions lundi.

La situation géographique de George Brown à Toronto pourrait devenir une vulnérabilité stratégique en raison de la crise du logement, mais elle peut aussi être une opportunité stratégique si nous aidons à la résoudre avec nos partenaires , indique le rapport.

M. Cressy affirme que même si le collège ne peut pas résoudre le problème par lui-même, il ne peut pas non plus l'ignorer.

Joe Cressy est le vice-président du collège George Brown.

Si nous voulons réussir en tant qu'institution, si nous voulons réussir en tant que ville, nous devons offrir plus d'options de logement aux travailleurs et aux étudiants , dit-il.

Après des mois de recherche, le rapport, qui a été fourni exclusivement à CBC Toronto, met en évidence le défi croissant de l'abordabilité du logement pour le collège.

Les auteurs du rapport ont interrogé 770 étudiants. Ils ont constaté que la crise oblige les étudiants à payer des loyers exorbitants et qu’ils vivent souvent dans des espaces dangereux. D'autres ont plus d’un emploi en plus de leurs cours afin de se payer un logement décent. La moitié des étudiants interrogés doivent faire au moins une heure de transport pour se rendre sur le campus.

Or, le collège n’offre pas beaucoup de logements sur le campus.

M. Cressy affirme qu'en 2015, le collège a construit ses premières résidences étudiantes. The George accueille 500 étudiants chaque année scolaire, mais sa liste d'attente est plus de deux fois sa capacité.

De plus, l’étude confirme que le problème est grave pour les employés du collège aussi.

M. Cressy affirme que l'abordabilité du logement a un impact sur le recrutement et la rétention du personnel. Il ajoute que son équipe considère leur offrir un logement.

New York University a acheté des immeubles d'appartements pour fournir un logement au personnel , dit-il. À San Jose, ils examinent un modèle innovant autour du logement des étudiants et des employés.

Nicole Zikovitz travaille au département marketing du George Brown depuis trois ans. Mais après avoir vécu la majeure partie de sa vie professionnelle en centre-ville, lorsque le moment est venu de fonder une famille, elle et son partenaire ont déménagé vers le nord, s'installant finalement à Bradford.

Nicole Zikovitz travaille au département de marketing du collège.

Vivre près du collège n'entrait pas dans son budget. Elle met maintenant environ une heure pour se rendre au travail lorsqu'elle ne peut pas faire de télétravail.

J'aurais aimé rester plus près de la ville , dit-elle.

Le groupe de travail envisage la conversion de propriétés existantes du collège en logements supplémentaires, la collaboration avec les gouvernements pour obtenir de nouveaux financements, et l'achat ou la rénovation de bureaux ou d'hôtels existants près du campus pour créer davantage de logements.

Il ne suffit pas de rester assis et d'espérer que le secteur privé ou le gouvernement construira des logements. [...] Nous voulons faire partie de la solution , affirme M. Cressy.

Quant à Mme Al-Jumaili, elle a trouvé un appartement avec son jeune frère dans le quartier de St. Clair West qui est sûr, propre et abordable. Mais elle affirme qu'il est évident que les étudiants ont besoin d'aide pour trouver un logement.

Avec les informations de CBC News