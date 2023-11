Football universitaire : le Vert et Or tombe, mais les Gaiters toujours debout

Alors que les Gaiters de l'Université Bishop's ont obtenu, samedi, leur place en finale de la division atlantique du football universitaire canadien, le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, lui, a été éliminé en demi-finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Après avoir connu une première demie difficile, les Gaiters se sont illustrés en réalisant d'importants jeux défensifs en début de deuxième mi-temps. Ils ont finalement eu raison des Mounties de Mount Allison au compte de 34-15.

Depuis le cinquième match de la saison, on vit beaucoup d'adversité avec les blessures entre autres. Je suis vraiment fier de la manière dont les gars ont réagi, ont répondu à la deuxième demie , a témoigné le pilote des Gaiters, Cherif Nicolas, au lendemain de la victoire des siens.

Les Gaiters ont maintenant rendez-vous en Nouvelle-Écosse, samedi le 11 novembre, pour y affronter les X-Men de l'Université Saint-Francis-Xavier. Une confrontation au sommet est donc attendue dans la division atlantique. Les X-Men sont notamment invaincus depuis 2019, dit l'entraîneur-chef des Gaiters, Cherif Nicolas.

L'équipe a été couronnée championne de la conférence atlantique les deux dernières années, c'est une équipe qui arrive à maturité. Ce sont d'excellents joueurs, dans une grande équipe, donc ça va être un grand défi pour nous.

Notre confiance doit venir de notre préparation. On souhaite aller là-bas et tenter de causer la surprise.

La finale aura lieu sur le terrain des X-Men, le samedi 11 novembre dès 13 h, heure de l'Est.

Saison terminée pour le Vert et Or

Pendant ce temps, dans le RSEQ l'équipe de football du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke a subi une cuisante défaite en demi-finale des éliminatoires. Les Carabins de l'Université de Montréal, meilleure équipe en saison régulière, ont vaincu les Sherbrookois par la marque de 54-3.

Je vais lever mon chapeau à notre adversaire. Les Carabins de l'Université de Montréal avaient une superbe équipe de football sur le terrain. On a perdu contre une excellente formation , a raconté le pilote du Vert et Or, Mathieu Lecompte.

Le Vert et Or avait obtenu son billet pour les éliminatoires lors du dernier match de la saison régulière. (archives)

L'entraîneur-chef a profité de cette élimination pour dresser un bilan aussi constructif que positif de la dernière saison.

On a vécu beaucoup d'adversité. Il y a pratiquement un an jour pour jour, notre coordonnateur à l'attaque des dernières années, Justin Chapdelaine, m'annonçait son départ pour des raisons familiales. [...] C'est donc une grande aventure qu'on devait recommencer avec l'installation de nouveaux livres de jeux, l'adaptation à une nouvelle culture d'équipe avec de nouveaux entraîneurs.

Selon Mathieu Lecompte, les prochaines années sont prometteuses pour le Vert et Or, puisque ses joueurs seront plus expérimentés.

Cette année, on a dû s'investir avec des recrues sur le terrain, une vingtaine de recrues en moyenne à chaque partie. C'est donc de bon augure pour notre avenir. Maintenant, on doit regarder en avant et mettre des lunettes claires, regarder ce qui a bien ou moins bien fonctionné.