Sherri-Lyn Hill élue cheffe du conseil de bande des Six Nations de la rivière Grand

Sherri-Lyn Hill, qui était déjà conseillère au conseil de bande avant les élections, est la nouvelle cheffe du conseil de bande des Six Nations de la rivière Grand. Elle a remporté la victoire samedi en obtenant 606 votes.

Son mandat durera quatre ans.

Dans un message publié sur Facebook la veille des élections, elle a déclaré avoir l’intention d’être une auditrice active pour la communauté et qu'elle souhaitait être une cheffe accessible et qui agit face aux problèmes .

Vous méritez davantage de soutien et de services pour les familles, des services ciblant spécifiquement les besoins des aînés, un solide soutien à la santé mentale et aux dépendances, un système de santé culturellement sécuritaire, et un système de gouvernance unifié et transparent , a-t-elle écrit.

Lors d'un débat pré-électoral organisé par Turtle Island News et CKRZ 100.3 FM, Mme Hill a déclaré que ses principales préoccupations communautaires étaient la santé mentale et les dépendances, le logement, la langue et la culture, ainsi que la viabilité économique.

Elle a mentionné que les solutions à ces problèmes comprennent :

Des services de santé mentale et de dépendances 24/7, ainsi que plus de lits dans ces services ainsi que plus de travailleurs de proximité dans la communauté;

La révision des politiques de logement pour les rendre moins coloniales , en favorisant les petites maisons et les options de logement d'urgence;

, en favorisant les petites maisons et les options de logement d'urgence; L'apprentissage de la langue et de la culture autochtones pour toutes les tranches d'âge, ainsi que la nécessité de prévoir de l'espace pour les artefacts restitués à la communauté;

La viabilité économique grâce à un casino, une grande ferme avicole ou des subventions fédérales.

Nos gens meurent. Nous avons vraiment besoin de mettre en place des programmes pour commencer à sauver des vies , avait-elle alors déclaré.

Mme Hill était en lice contre Steve Williams, un ancien chef élu et président de la société de cigarettes Grand River Enterprises. Il a obtenu 444 votes.

Participation électorale inférieure à 5 %

Il y a eu 1050 votes pour le poste de cheffe. En 2019, ce chiffre était de 1716.

Le nombre de bulletins de vote annulés n’a pas été dévoilé.

Il y a plus de 25 000 membres de la bande des Six Nations, dont plus de 12 000 vivent dans la communauté, située à environ 40 kilomètres au sud de Hamilton.

Cela signifie que la participation au vote pour le poste de chef élu s’élève à 4,2 %.

Le conseil de bande est un système de gouvernance créé en vertu de la Loi sur les Indiens et imposé par le gouvernement fédéral.

Peu de membres des Premières Nations participent aux élections des conseils de bande puisqu’ils considèrent les chefs traditionnels - dans ce cas-ci, le Conseil des chefs de la confédération Haudenosaunee (HCCC) - comme les véritables représentants de la communauté.

Avec les informations de CBC News