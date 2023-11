Le Rendez-vous fransaskois 2023 se conclut sur des engagements pour un avenir inclusif

La dernière journée du Rendez-vous fransaskois a été consacrée à des ateliers de réflexion visant à accroître l’engagement des Fransaskoises et Fransaskois au sein de la communauté.

Pour s’assurer de créer un environnement propice au développement, le cabinet-conseil O stratégie a fait dimanche un compte rendu des consultations menées auprès de différents organismes fransaskois notamment à Prince Albert, Regina, Moose Jaw, Gravelbourg, North Battleford et Saskatoon.

La copropriétaire de l’entreprise, Myriane Ouellet, indique avoir mené des sondages sur différentes thématiques comme la fierté francophone portant sur la redéfinition de l'identité fransaskoise.

Elle estime qu’il est important pour les acteurs de la communauté de comprendre la richesse patrimoniale de la Fransaskoisie et la diversité qu’elle représente avec l'arrivée des immigrants francophones.

Mme Ouellet reconnaît que l’exode rural, le besoin de soutien administratif et de développement des compétences et le manque de confiance envers le secteur associatif sont autant de défis à relever pour renforcer la capacité du réseau

Elle va jusqu'à dire que certaines personnes ne connaissent pas le rôle de l'Assemblée communautaire fransaskoise.

Myriane Ouellet appelle à la collaboration de tous les organismes pour fortifier les régions en vue d’avoir des communautés plus fortes, qui est d’ailleurs le thème principal de son exposé.

Face à une population vieillissante et pour assurer la pérennité de la Fransaskoisie, elle propose qu’on accorde une plus grande place aux jeunes soulignant que ces derniers doivent être considérés comme une force motrice de la communauté.

Une Fransaskoise se penche sur les points sur lesquels l'ACF doit travailler Photo : Radio-Canada / Charlotte Marschall

L'impact économique du Réseau associatif fransaskois

C'était aussi l'occasion pour le Conseil Économique et coopératif de la Saskatchewan de présenter sa toute première édition de l'Étude d’impact socio-économique du Réseau associatif fransaskois (RAF), réalisée par la firme québécoise Étude Économique Conseil.

Cette étude a pour objectif de calculer les retombées économiques du RAF et de mesurer quantitativement et qualitativement l'impact socio-économique du travail effectué par les organisations et les établissements francophones dans la province.

Sur 42 organismes membres du RAF , seulement 24 ont fourni des renseignements requis, complètement ou partiellement. Le rapport tient seulement compte des données de 15 organismes.

D'après le Conseil Économique et coopératif de la Saskatchewan, le rapport démontre que les ressources allouées aux organismes membres, peu importe leur origine, ont contribué à l'économie de la Saskatchewan et produisent des bienfaits socio-économiques.

L’entreprise Étude Économique Conseil recommande une participation plus active de toutes les organisations pour la prochaine étude d’impact en vue de mieux mesurer les bienfaits socio-économiques globaux de l’utilisation de ressources qui leur sont déjà allouées.

Se rassembler pour un avenir inclusif

Selon le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, les échanges et les rencontres vont peut-être contribuer à l'élaboration de nouvelles méthodes de travail pour les prochaines années.

L’intention c’est de parler de la co-création de l’avenir, comment la communauté fransaskoise peut s’imaginer un avenir meilleur , déclare-t-il. Chaque personne a quelque chose à contribuer au niveau de la communauté.

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, croit qu'il est important pour les francophones d'œuvrer ensemble pour la revitalisation du français. Photo : Radio-Canada / Coralie Hodgson

M. Simard souhaite une plus grande implication des jeunes, des aînés et des immigrants francophones pour relever les défis auxquels la communauté fransaskoise est confrontée.

En attendant la prochaine édition du Rendez-vous fransaskois, il s’est félicité du bon déroulement des rencontres tenues cette fin de semaine à Regina autour de la thématique Bonheur, bien-être et plaisir communautaire.