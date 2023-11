Des cadeaux qui font chaud au cœur à Sept-Îles

Le père Noël est passé en avance, dimanche, pour les jeunes de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Sept-Îles. L'organisme a distribué des centaines de bottes, de mitaines et de surprises à 179 enfants et adolescents vivant dans ses logements.

Pour une quatrième année, l' OMH et ses partenaires ont distribué pour 40 000 $ de cadeaux.

L'opération festive permet d'aider les familles à moindres revenus, tout en ajoutant une dose de magie des Fêtes.

On veut donner un côté festif, que ce soit avec des gâteries, des fées, des lutins, qu'il y ait des cadeaux autour, ça nous fait plaisir d'offrir quelque chose de bien emballé, s'enthousiasme le président du conseil d'administration de l' OMH , Guy Berthe.

Déguisé en père Noël, Guy Berthe a fait la distribution des cadeaux. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

L'intervenante au soutien communautaire de l' OMH de Sept-Îles, Caroline Claveau, explique qu'ils répondent ainsi à un besoin de plus en plus criant.

Les gens ont de plus en plus de misère à se nourrir, donc c'est sûr que c'est plus difficile d'acheter des cadeaux à Noël , rappelle-t-elle.

La distribution a été financée par la SFP Pointe-Noire et le Port de Sept-Îles, qui ont octroyé chacun 10 000 $ à l’activité.

Cette distribution était en préparation depuis le mois de septembre, date à laquelle les pieds et les mains des 179 jeunes ont été mesurés, afin que chacun ait une paire à sa taille.

Dimanche, une cinquantaine de bénévoles, père Noël, fées et lutins, ont fait du porte-à-porte pour remettre les sacs cadeaux à leurs propriétaires.

Les vêtements chauds étaient offerts avec d'autres surprises, comme du chocolat ou des billets de cinéma, dans une atmosphère festive qui met déjà dans l'ambiance de Noël.

Les plus grands ont reçu une carte-cadeau chez Go Sport, où ils pourront eux-mêmes choisir la paire qu'ils préfèrent.

Ce fut aussi le cas de Vincent, dont la mère, Nicole, nous a raconté l'histoire.

Vincent et son frère, Francis, rayonnent de bonheur en déballant leurs cadeaux avec leur mère. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Vincent a été diagnostiqué autiste, donc c’est plus compliqué pour l’achat de bottes. Donc cette année, [l'OMH] a pris comme entente de nous donner une carte-cadeau pour lui, pour qu’on puisse aller nous-mêmes essayer avec lui, tandis qu’il est plus confortable avec nous , explique-t-elle, saluant l'approche très personnalisée de l'organisme.

Vincent parle déjà de ses futures bottines. Mais d'ici là, des décisions plus urgentes s’imposent pour lui et le reste de sa famille : faire bon usage des billets de cinéma offerts. On va regarder voir quel film pourrait nous intéresser.

D'après les informations de Renaud Chicoine-McKenzie