Musique : Difficile aujourd’hui de réussir sans présence en ligne

Est-il nécessaire pour les artistes d’avoir un nombre important d’abonnés et de mentions « j’aime » sur leurs réseaux sociaux afin d’obtenir des prix et des subventions? Selon une agente d’artistes, il semblerait que oui.

Le duo francophone Sirène et Matelot a récemment demandé à son public de s’abonner à sa chaîne YouTube, dans une publication sur leurs médias sociaux.

Cela fait partie de la façon dont nous mesurons le succès d’un artiste , ont-ils écrit.

Leur agente, Carol Doucet, confirme que les jurys qui doivent évaluer des artistes qu’ils ne connaissent pas ont souvent recours aux médias sociaux.

Lenny Gallant et Patricia Richard forment le duo Sirène et Matelot. (Photo d'archives) Photo : Davy Hay Gallant

Quand on fait des demandes de financement ou quand on postule pour être sélectionné pour des prix, on doit avoir un certain nombre d’abonnés et de streamings , explique l'agente d'artiste Carol Doucet.

Quelqu’un qui a 25 000 abonnés contrairement à l’autre à côté qui en aurait 450, veut veut pas, ça va affecter les jurys sur des demandes de financements.

Mais dans quelle mesure la qualité du produit lui-même, soit la musique, peut-elle avoir un impact sur le financement que l'on reçoit pour l'enregistrement d'un album?

Souvent, la qualité de la démo va avoir 50 % , répond Carol Doucet, qui est aussi directrice du Grenier Musique.

Elle ajoute que les artistes qui n’ont pas d’équipes sont aussi souvent défavorisés par les bailleurs de fonds.

Notoriété numérique

Au-delà des prix et des subventions, les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus incontournables pour la carrière d'un artiste, selon Carol Doucet.

Si la vente d’album physique donnait autrefois beaucoup de notoriété aux artistes, ce n'est désormais plus le cas.

En effet, l'industrie de la musique a bien changé. Aujourd’hui, la notoriété se mesure plutôt par l’engouement en ligne. Les plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music entrent alors en jeu.

L'agente d'artistes et directrice du Grenier Musique, Carol Doucet (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Plus les artistes ont d’abonnés, plus ça va les rendre populaires parce que le service de streaming musical, c’est vraiment la façon d’accroître la visibilité de l’artiste et c’est plus important que jamais , explique Carol Doucet.

Il y a tellement de critères. C’est un business, être un musicien, être un artiste professionnel. Tout cela, ça a un rôle à jouer.

Bien que les sites comme Spotify ou Apple Music aident les artistes à se faire connaître, reste que les redevances offertes par ces plateformes demeurent maigres.

YouTube permet pour sa part aux artistes de monnayer leur chaîne une fois qu'ils franchissent le seuil des 1000 abonnés, à coup d’annonces publicitaires payantes.

Ça aide un peu à financer la carrière de l’artiste , conclut Carol Doucet.

