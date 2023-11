Malgré un début de saison tardif, le Marché public de Sainte-Foy dresse un bilan positif d’une année marquée par des hauts et des bas en raison de la météo capricieuse au printemps.

Ça a été une saison en dents de scie , résume d’emblée Isabelle Brodeur, directrice du Marché public de Sainte-Foy. Heureusement, Dame Nature s’est réveillée et nous a offert du beau temps en septembre et en octobre, ce qui nous a permis de rattraper les récoltes du début de saison.

Isabelle Brodeur est directrice du Marché public de Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Les grandes quantités de pluie reçues en début d’été ont affaibli les récoltes des producteurs maraîchers, ce qui a retardé l’arrivée des produits sur les étalages en début de saison. En revanche, des produits comme le maïs ont connu des récoltes exceptionnelles et ont pu se retrouver sur les étalages jusqu’au 31 octobre, du jamais-vu au Marché public de Sainte-Foy.

Les accrocs rencontrés en début de saison n’ont pas refroidi la clientèle du Marché public de Sainte-Foy pour autant, qui a reçu 430 000 visiteurs cette année, un achalandage semblable à celui de 2022.

L’Association des marchés publics du Québec, qui en regroupe 150 dans la province, s’attend à une légère baisse de fréquentation pour cette année particulière pour les producteurs québécois .

Les étalages étaient bien remplis, mais certains maraîchers ont eu des pertes de 30, 40 parfois 50 % de leur production et ça, ça ne se voit pas au marché , explique Jean-Nick Trudel, directeur général de l'Association des marchés publics du Québec.

Un étalage de courges au Marché public de Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La fraîcheur avant l’inflation?

L’inflation n’épargne pas les producteurs maraîchers, qui doivent composer avec une pénurie de main-d’œuvre et une augmentation du coût des intrants, des facteurs qui influencent invariablement les prix.

Certains produits étaient un peu plus élevés en raison de la rareté , témoigne Martin Roy, employé de la ferme Alain Gingras de Neuville. C’est peut-être un peu plus cher qu’ailleurs, mais c’est plus frais.

Cette fraîcheur est garante de la popularité des marchés publics malgré l’inflation, confirme Isabelle Brodeur.

Quand on est dans un marché public, on est à une longueur de bras d’authenticité et de fraîcheur et les clients sont sensibles à ça. Ils sont portés à encourager les producteurs d’ici.

Des heures d’ouverture variables

Maîtres de leur propre horaire, les producteurs qui ont un kiosque quittent parfois le marché plus tôt l’après-midi en fin de saison même si l’établissement demeure ouvert jusqu’à 18 h, une situation déplorée par une cliente sur la page Facebook du Marché public de Sainte-Foy (Nouvelle fenêtre).

C’est un défi parce que la clientèle qui arrive en fin de journée a le droit d’avoir une offre aussi complète que quelqu’un qui arrive un samedi , admet Isabelle Brodeur, en ajoutant qu’il s’agit d’un sujet sensible qui sera abordé à la table du conseil d’administration au cours des prochaines semaines.

Avec les informations de Magalie Masson