Une augmentation spectaculaire des accidents tuant ou blessant des piétons et des cyclistes a conduit à une véritable remise en question du virage à droite autorisé au feu rouge aux États-Unis.

Le conseil municipal de Washington a approuvé l'année dernière une interdiction des virages à droite au feu rouge qui entrera en vigueur en 2025. Le plan de transition du nouveau maire de Chicago, Brandon Johnson, appelait à restreindre les virages à droite au rouge , mais son administration n'a pas fourni de détails.

La ville universitaire d'Ann Arbor, dans le Michigan, interdit désormais les virages à droite aux feux rouges dans le centre-ville.

Les dirigeants de San Francisco ont récemment voté pour exhorter leur agence de transport à interdire le virage au feu rouge dans toute la ville, et d'autres grandes villes comme Los Angeles, Seattle et Denver ont également examiné la question de l'interdiction.

Les conducteurs ne devraient pas avoir la possibilité de décider eux-mêmes quand ils pensent que c'est sûr , dit Sophee Langerman, qui a été happée par une voiture en juin alors qu'elle circulait à vélo.

Les gens sont occupés. Les gens sont distraits.

Selon Jay Beeber, directeur général des politiques de la National Motorists Association, une organisation de défense des conducteurs, l'idée que de telles interdictions générales rendraient les rues plus sûres relève d' un sophisme .

Il a ainsi cité une étude à venir de son association qui a analysé les données d'accidents en Californie de 2011 à 2019 et révélé que les conducteurs tournant à droite au rouge ne représentaient qu'environ un décès de piéton et moins d'un décès de cycliste dans tout l'État tous les deux ans.

Ce qui se cache réellement derrière ce mouvement fait partie du programme visant à rendre la conduite automobile aussi pénible et difficile que possible afin que les gens conduisent moins , a déclaré M. Beeber.

Une mesure qui divise

Les États-Unis sont l'un des rares grands pays à autoriser généralement les virages à droite au feu rouge. Craignant que les voitures qui tournent au ralenti à ces feux n'aggravent la crise énergétique, le gouvernement américain avait averti les États, dans les années 1970, qu'ils pourraient risquer une partie du financement fédéral si les villes interdisaient le virage au feu rouge, sauf dans des zones spécifiques et clairement indiquées.

Le virage au feu rouge n'a jamais été autorisé dans la majeure partie de la ville de New York, où de grands panneaux avertissent les visiteurs de Manhattan que cette pratique y est interdite. Mais c'était la politique par défaut pratiquement partout ailleurs aux États-Unis jusqu'au vote de l'année dernière, dans la capitale nationale.

Les défenseurs de la sécurité qui ont poussé en faveur du changement à Washington se préparent à des réactions négatives de la part des conducteurs, en particulier si la Ville autorise également le prétendu Idaho Stop, dans lequel les cyclistes sont autorisés à passer un feu rouge après s'être arrêtés pour s'assurer que la voie est libre.

Cela n'a pas de sens de traiter les voitures et les vélos de la même façon. Ce n'est pas le même véhicule, et nous en avons vu les résultats , affirme Jonathan Kincade, coordinateur des communications à la Washington Area Bicyclists Association.

Les détracteurs soutiennent que l'interdiction du virage au feu rouge gênera les automobilistes et ralentira également les bus de banlieue et les véhicules de livraison. UPS n'a pas adopté de position officielle en faveur du virage à droite au feu rouge, mais demande depuis longtemps à ses chauffeurs d'éviter les virages à gauche autant que possible, les considérant comme inefficaces.

Peu de statistiques

Il n'existe aucune étude récente, à l'échelle du pays, sur le nombre de personnes blessées ou tuées par des conducteurs qui tournent à droite. La plupart des recherches examinant directement l'impact des politiques du virage à droite sur le feu rouge datent de plusieurs années, voire de plusieurs décennies.

Selon un rapport national de la Governors Highway Safety Association, plus de 7500 piétons ont été heurtés et tués par des automobiles en 2022, le nombre le plus élevé depuis 1981. Le pic, qui inclut tous les accidents, et pas seulement ceux impliquant des virages à droite au feu rouge, était attribué en partie à une augmentation du nombre de véhicules plus gros, comme les VUS et les camionnettes, sur les routes.

Ouvrir en mode plein écran Les camionnettes et VUS sont davantage représentés dans les accidents avec les piétons en raison des angles morts plus grands et des risques associés aux véhicules plus lourds. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L'institut d'assurance pour la sécurité routière a constaté que les risques qu'un piéton soit tué s'il était heurté par une automobile tournant à droite étaient 89 % plus élevés lorsque le véhicule était une camionnette et 63 % plus élevés lorsqu'il s'agissait d'un VUS, en raison des angles morts plus grands et des risques associés aux véhicules plus lourds.

La National Highway Traffic Safety Administration, dans un rapport de 1994 au Congrès, a examiné quatre années de données sur les accidents de l'Indiana, du Maryland et du Missouri et trois années de données sur l'Illinois, comptant un total de 558 accidents blessés et quatre décès dus à des virages à droite au feu rouge. Les partisans d'une interdiction soulignent que l'étude a été réalisée avant que le parc automobile national ne devienne beaucoup plus important et plus mortel.

Une blessure ou un décès, c'est trop , a déclaré le sénateur de l'État de Washington, John Lovick, principal parrain d'un projet de loi déposé cette année qui aurait interdit le virage à droite au feu rouge dans tout l'État, à proximité des écoles, des parcs et de certains autres endroits.

Son projet de loi n'a pas été validé en commission, mais Seattle a adopté cette année comme politique par défaut d'interdire le virage au feu rouge lorsque de nouveaux feux de circulation sont ajoutés.