Plus de 10 000 syndiqués en grève lundi en Abitibi-Témiscamingue

Un peu plus de 10 000 syndiqués du Front commun feront la grève lundi en Abitibi-Témiscamingue afin de réclamer de meilleures conditions de travail.

Le débrayage aura lieu de minuit à 10 h 30 dans les écoles primaires et secondaires, tandis qu'il s'allongera jusqu'à midi dans les cégeps.

Les employés du réseau de la santé exerceront aussi des moyens de pression, mais devront continuer à offrir les services essentiels.

Des services pourraient être ralentis et les employés syndiqués seront appelés à quitter leur poste pour se rendre à tour de rôle sur la ligne de piquetage.

Ouvrir en mode plein écran Cindy Lefebvre, présidente du Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La présidente du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Lefebvre, affirme que ce n'est pas de gaieté de cœur que le front commun entre en grève.

Il n’y a personne qui fait la grève par plaisir, il n’y a personne qui a envie de faire la grève. Si on en arrive là, c’est que ça ne bouge pas aux tables et que nos autres moyens ne sont pas efficaces pour faire bouger les négociations. Comment on le voit, c’est que c’est malheureusement le prix à payer pour potentiellement améliorer le réseau de la santé, de l’éducation et des services sociaux , soutient-elle.

On souhaite que la population soit derrière nous et qu’ils soient prêts à faire ce sacrifice-là pour l’amélioration des conditions d’enseignement de nos élèves.

Représentant national pour l'APTS en Abitibi-Témiscamingue, Carl Verreault rappelle que les négociations achoppent principalement sur la question salariale.

Le dernier dépôt qui a été fait, l’offre patronale est de 10,3 % pour les cinq prochaines années alors que la prévision pour l’inflation jusqu’en 2026 est de 17,7 %. C’est un appauvrissement. L’offre du gouvernement, c’est que nos membres s'appauvrissent dans les prochaines années, alors c’est complètement inacceptable , déplore-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Carl Verreault, représentant national pour l'APTS en Abitibi-Témiscamingue (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Les services à l’élève en danger

Cindy Lefebvre explique que dans le milieu de l’enseignement, outre la question salariale, les revendications sont articulées autour de deux grands axes, à savoir l’amélioration de la composition des groupes et l’allègement de la tâche du personnel enseignant.