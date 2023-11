La Saskatchewan rapporte le taux de chômage le plus bas parmi les provinces

La Saskatchewan a rapporté le taux de chômage le plus bas parmi les provinces pour le mois d'octobre avec 4,4 %, selon Statistique Canada, par rapport à une moyenne de 5,7 % au Canada.

D'après les données les plus récentes de l'agence, (Nouvelle fenêtre) seuls le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont rapporté un taux de chômage plus faible, soit 4 % et 2,4 % respectivement.

De plus, l'emploi a augmenté pour un deuxième mois consécutif en Saskatchewan, selon Statistique Canada. D'après l'agence, 9100 personnes de plus occupaient un emploi en octobre par rapport à septembre.

Le ministre provincial de l'Immigration et de la Formation professionnelle, Jeremy Harrison, affirme qu'il est difficile d'associer la croissance de l'emploi à des secteurs précis. Nous voyons une croissance générale , a-t-il indiqué vendredi.

Publicité

Jeremy Harrison ajoute que le gouvernement a travaillé pour augmenter l'emploi pour les communautés autochtones.

Le Bureau de statistiques de la Saskatchewan rapporte une hausse de 500 emplois d'une année à l'autre pour le mois d'octobre dans ces communautés, alors que l'emploi connaissait une baisse annuelle depuis 5 mois.

Une pression financière sur les ménages

Cependant, Statistique Canada rapporte qu'en octobre 2023, 1 Canadien âgé de 15 ans et plus sur 3 vivait dans un ménage éprouvant des difficultés financières dans les quatre dernières semaines.

Selon l'agence, il s'agit de ménages qui peinent à répondre à leurs besoins en matière de transport, de logement, de nourriture et de vêtements et d'effectuer les autres dépenses nécessaires .

En Saskatchewan, Regina et Saskatoon se sont classées au-dessus de la moyenne canadienne (Nouvelle fenêtre) en termes de proportion de ménages éprouvant des difficultés à répondre à leurs besoins financiers.

Publicité

La province a le salaire minimum le moins élevé au Canada à 14 $ de l'heure. Le gouvernement de la Saskatchewan compte l'augmenter à 15 $ de l'heure en octobre 2024.

Nous nous sommes engagés à augmenter le salaire minimum au fil du temps et cela continuera à faire partie de notre plan à l'avenir , note le ministre Jeremy Harrison.

Avec les informations de Liam O'Connor