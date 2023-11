Les activités des écoles, des établissements de santé et de services sociaux ainsi que des cégeps seront grandement perturbées, lundi, alors que se tiendra la première journée de grève du Front commun intersyndical.

Le Front commun, qui est constitué de la CSQ , de la CSN , de l' APTS et de la FTQ , représente 420 000 travailleurs dans ces établissements. Il ne débraiera qu'une seule journée pour le moment.

Ce ralliement avait qualifié de dérisoire la nouvelle offre de Québec, déposée il y a une semaine.

Lundi, pour nous, ce sera un genre de réponse de nos membres, qui vont sortir pour le dire très clairement. On sent qu'ils ont hâte de s'exprimer là-dessus. Pour l'instant, ce sont les dirigeants syndicaux qui l'ont fait , a affirmé Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Publicité

Dans les écoles primaires et secondaires, le débrayage aura lieu de minuit à 10 h 30.

Dans les cégeps, le débrayage aura lieu de minuit à midi.

Dans les établissements de santé, la forme que prendra le débrayage dépendra de l'unité de soins, puisque les services essentiels doivent être maintenus.

Le secteur de la santé peu touché

Dans les urgences et aux soins intensifs, les services seront maintenus à 100 %.

En santé mentale et à la Protection de la jeunesse, les services seront maintenus de 70 à 85 %; dans les laboratoires, l'imagerie médicale et les plateaux techniques, 80 % des services seront maintenus; en nutrition, réadaptation et pour les services psychosociaux en général, 70 % des services seront maintenus, a expliqué M. Comeau.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente 80 000 infirmières et autres professionnelles en soins, ne sera pas en grève ce 6 novembre, ni la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), qui représente 65 000 enseignants des niveaux primaire et secondaire.

La majorité des enseignants seront toutefois en grève ce 6 novembre, puisque c'est la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui fait partie du Front commun, qui en représente le plus grand nombre, soit 87 000.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a présenté une nouvelle offre salariale aux syndiqués de la fonction publique, à la fin d'octobre, sans succès (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Négociations dans l'impasse

Les négociations avec le Front commun durent depuis le début de l'année.

Publicité

Le Front commun avait déposé ses demandes en octobre 2022; le gouvernement du Québec avait déposé ses offres en décembre 2022.

Québec offre maintenant à l'ensemble des employés de l'État 10,3 % sur cinq ans, avec un montant forfaitaire de 1000 $ versé une seule fois, la première année. Il ajoute à cela une somme équivalant à 3 % réservée à des priorités gouvernementales liées à l'organisation du travail, soit des offres différenciées.

Le Front commun revendique un contrat de trois ans. Pour la première année, il demande 100 $ par semaine ou bien l'indice des prix à la consommation (IPC), plus 2 % d'augmentation. Pour la deuxième année, il réclame l' IPC plus 3 % et pour la troisième, l' IPC plus 4 %.