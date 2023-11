Une retraite bien méritée pour les soeurs Marcouiller

Elles ont nourri la Mauricie pendant des dizaines d’années. Aujourd’hui âgées de plus de 70 ans, les quatre sœurs Marcouiller de Saint-Thomas-de-Caxton rangent leurs râteaux et leurs pelles. Faute de relève, elles se voient contraintes de fermer leur entreprise familiale.

On est rendu là… ça fait que… on remercie la clientèle de nous avoir encouragées , nous dit simplement et sereinement Denise Marcouiller.

Les maraîchères ont mûri cette décision depuis deux ou trois ans. Ce printemps, elles ont simplement décidé que ce serait la dernière saison. Et comme si Dame Nature avait voulu les conforter dans leur décision, elle leur aura fait vivre une saison difficile. La culture des fraises notamment, leur a donné beaucoup de fil à retordre avec les pluies et les gelées. L'année a été dure un peu , confirme Rolande Marcouiller.

Un dur labeur

Rolande, c’est celle que les Trifluviens connaissent sans doute le plus. Elle était vendeuse au kiosque installé au terminus pendant de nombreuses années. Ses journées étaient longues.

On se levait à 5 h, 5 h 30. J'arrivais là-bas, je déchargeais mon camion. Je vendais toute la journée, puis le soir j’arrivais ici. Puis là qu’est-ce qu’ils n’avaient pas fini de faire, moi je finissais de le faire avec eux autres, on pensait à manger puis à aller se coucher. C'était sept jours ça! Tout le temps sept jours. Du mois de mai au mois d’octobre.

Elle confie que soulever les poches de patates devenait de plus en plus difficile en raison de son mal de dos.

Ouvrir en mode plein écran La ferme Marcouiller est située à Saint-Thomas-de-Caxton en Mauricie. Photo : Radio-Canada / Maxime André

Les soeurs Marcouiller ont travaillé humblement sans relâche, loin des projecteurs. Ce sont d’ailleurs de fidèles clients qui ont écrit à Radio-Canada pour demander de souligner leur engagement. Plusieurs d’entre eux ont du mal à accepter leur départ.

Ils veulent pas qu'on arrête! Eux autres, ils ont pris leur retraite à 50, 55, 60 [ans] . Puis nous, on est rendu à 70, 72, 80 [ans], puis ils ne veulent pas qu'on arrête! s’exclame Cécile Marcouiller.

Elles sont tout de même reconnaissantes de l’appui de leurs clients.

On a été chanceux aussi que ces gens-là se déplacent puis, qu'ils viennent, surtout quand on a fermé le kiosque à Trois-Rivières. On pensait pas qu'il y aurait tant de monde ici. Puis là, c'est les gens de Trois-Rivières aussi ont continué à venir en auto. Ça a été très valorisant pour nous

Même après tant d'années, les femmes ne souhaitent pas rester les bras croisés. Au printemps prochain elles comptent vendre leurs semences de pommes de terre et continuer de s'adonner à leur passion qui ne s'éteint pas. Elles cultiveront leur jardin pour leurs propres besoins.

D'après les informations de Sarah Désilets-Rousseau