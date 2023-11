Le préfet de la MRC de La Mitis et maire de Price, Bruno Paradis, devient le nouveau président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL). Il succède au préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et maire de Saint-Cyprien, Michel Lagacé, qui a décidé de quitter le poste.

Ce dernier a occupé cette fonction depuis la fondation de la Table en 2019.

J’avais déjà annoncé en juin dernier que je ne souhaitais pas renouveler le mandat de président de la TREMBSL , parce que je suis très occupé par ce qui a trait au projet de développement éolien , explique Michel Lagacé, qui est président de la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent.

Ouvrir en mode plein écran Michel Lagacé a fait part de son intention de quitter la présidence de la TREMBSL au printemps. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Lorsque j’ai identifié que mon temps était fait pour ce qui est de la présidence, j’ai discuté avec M. [Bruno] Paradis. Je lui ai dit : "Je pense que ça serait intéressant que tu puisses relever ce défi-là" , raconte Michel Lagacé.

Publicité

Un nouveau conseil exécutif

Les quatre postes du conseil exécutif de la Table ont été pourvus par acclamation, sans opposition, lors d'une réunion des membres vendredi.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, occupe désormais le siège de vice-président. Les deux autres membres du conseil exécutif sont Michel Lagacé et la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette.

Le nouveau président de la TREMBSL , Bruno Paradis, s'est dit ravi de voir que Michel Lagacé demeurait au conseil exécutif, même s'il n'occupe plus le siège de président.

Ce sont de gros souliers à chausser, avoue M. Paradis, qui se dit néanmoins prêt à relever le défi.

C'est de se concerter autour de problématiques qui nous touchent concrètement sur le terrain, autant les préfectures que les villes de centralité, et d'être le porte-voix de ces problématiques politiques auprès des instances gouvernementales , rappelle-t-il à propos du rôle de la Table.

Publicité

Les dossiers du nouveau président

Bruno Paradis cite, parmi ses priorités pour la prochaine année, les dossiers du redécoupage de la carte électorale provinciale, de la gestion des lots intramunicipaux et de la chute du nombre de journalistes en région.

Les journalistes, la liberté de presse, c'est extrêmement important. C'est le quatrième pouvoir. On en a besoin dans nos régions à la fois comme chiens de garde de la démocratie, ça c'est important, mais aussi nous, pour parler aux gens, ou pour faire part de nos préoccupations aux instances gouvernementales , précise le nouveau président de la TREMBSL .

Joint au téléphone dimanche matin, le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, a dit comprendre la décision de son collègue préfet.

Selon lui, M. Lagacé en a plein les bras avec le dossier de l'éolien compte tenu du récent appel d'offres d'Hydro-Québec pour la livraison de 1500 mégawatts (MW) et de ceux qui devraient venir au cours des prochains mois.

Au Bas-Saint-Laurent, trois projets de parcs éoliens ont été déjà été retenus et six autres ont été soumis à Hydro-Québec dans la dernière année.

Un bilan positif pour la Table, selon Michel Lagacé

Michel Lagacé dresse un bilan positif des actions posées par la TREMBSL depuis sa fondation il y a quatre ans.

La Table réunit 18 élus, soit les préfets et les maires des grandes villes du Bas-Saint-Laurent.

Elle est, en quelque sorte, l'instance de concertation qui remplace les Conférences régionales des élus, les CRÉ, abolies en 2015.

Michel Lagacé rappelle qu'il s'agit, pour les élus, d'une façon d'unir leurs voix sur certains enjeux cruciaux pour les faire cheminer auprès du gouvernement.

Le modèle bas-laurentien est très envié pour l'angle de la concertation, de la capacité d'intervention en développement régional. Ce pour quoi on a mis en place la TREMBSL.

On a une belle chimie à l'intérieur de la Table régionale des élus municipaux. On est capable d'avoir des discussions franches, mais on arrive à des consensus , décrit l'ex-président.

Il estime que le fait de détenir une telle instance de concertation est un outil important pour les élus.

On est tissés serré. Quand c'est le temps d'interpeller le gouvernement du Québec, il n'y a pas d'ambiguïté [...]. Il faut maintenir la ligne. À partir du moment où les gens à Québec voient des brèches, de la discorde, bien c'est la meilleure façon pour ne pas répondre à nos aspirations. Tandis que, quand on maintient la ligne, c'est plus difficile pour Québec de nous dire non , ajoute-t-il.

Michel Lagacé souligne que l'existence de la Table a été bénéfique notamment pour faire valoir le développement de l'énergie éolienne dans la région ainsi que pour faire avancer le dossier du parachèvement de l'autoroute 20.

Cet espace de concertation a aussi été utile, selon lui, pour les élus pendant la pandémie de COVID-19, puisqu'il s'agissait d'un endroit privilégié pour échanger les dernières informations, rappelle-t-il.

Avec la collaboration de Denis Leduc et de Coralie Mensa