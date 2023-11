Isabelle Lessard, la plus jeune mairesse du Québec, démissionne

La gestion de la crise des feux de forêt survenue au début de l’été aura sonné le glas du parcours politique de la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard. Les professionnels de la santé lui ont diagnostiqué, au cours des dernières semaines, ce qui s’apparente à un choc post-traumatique.

Isabelle Lessard a remis sa démission, mercredi matin, au terme d’une réflexion échelonnée sur plusieurs semaines. Élue sans opposition à l’âge de 21 ans, son aventure politique aura duré deux ans. Elle déplore entre autres le manque de ressources pour aider les nouveaux élus comme elle lors de crises majeures.

Je me sentais encore en état de panique. Je n'arrivais toujours pas à dormir la nuit. J’étais constamment en mode survie, en alerte, sur le qui-vive, avec la peur qu’il arrive une nouvelle crise. Cela m’a beaucoup affectée au niveau de ma santé mentale et même à un certain point au niveau de ma santé physique , confie-t-elle en toute sincérité.

Un été historique

Au début de l’été, des feux de forêt se sont approchés à seulement quelques kilomètres de Chapais. La moitié de la ville a dû être évacuée pendant trois nuits. Une période stressante pour les Chapaisiens.

Je devais, pour la première fois de ma vie, gérer une situation comme ça dans mon premier mandat à 23 ans.

C’était un peu du jamais-vu, mais surtout quelque chose auquel je ne m’attendais pas et que je n’étais peut-être pas prête, ni 100 % outillée pour le faire, même si on sait que ça fait partie du métier des imprévus comme ça , se remémore celle dont le travail a été souligné un peu partout au Québec.

Ouvrir en mode plein écran Les feux de forêt se sont approchés tout près de Chapais. Photo : Nina Grondin

Isabelle Lessard ne s’en cache pas, elle est de nature stressée et anxieuse. Le travail qui lui a été demandé au début du mois de juin a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Cinq mois plus tard, Isabelle Lessard n’a toujours pas l’impression d’avoir complètement tourné la page. Elle est ressortie de cet épisode avec des séquelles.

D'ailleurs, elle n’a pas été en mesure de retrouver une vie normale. L’anxiété a pris le dessus sur son quotidien. Depuis la mi-septembre, elle est en arrêt de travail pour des raisons de santé.

J’étais à bout de souffle. Mon médecin voyait la détresse.

En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le mandat d’un membre du conseil municipal prend fin après une absence de 90 jours consécutifs aux séances du conseil municipal. Les élus municipaux ont toutefois le pouvoir de prolonger cette période de grâce.

Quatre-vingt-dix jours, c’est long, c’est trois mois, mais c’est quand même très court quand on vit des moments difficiles et qu’on a besoin de reprendre le dessus. Ce qui fait en sorte que j’ai une date butoir au-dessus de ma tête pour revenir en pleine forme, à mon 100 %. En date d’aujourd’hui, je me rends compte que ce n’est pas réaliste et que je n’arriverai pas à revenir au travail en pleine forme , constate la mairesse de Chapais.

Il était inconcevable pour l’élue démissionnaire que d’autres gens prennent la décision pour elle .

Manque de ressources

Isabelle Lessard déplore le manque de ressources et d’aide qui s’offrent aux politiciens. Le système politique québécois n’est pas adapté pour quand les élus vivent des moments difficiles , selon elle. C’est ce qui l’a confortée dans sa décision de quitter la politique.

Elle cite en exemple l’absence de ce qui pourrait correspondre à un programme d’aide aux employés. En arrêt de travail depuis la mi-septembre, elle a encore de la difficulté à savoir comment elle sera rémunérée alors qu’elle ne peut travailler.

Pas assez d’aide pendant la crise

Bien qu’elle ait pu compter sur l’appui de son équipe pendant ces semaines de travail exigeantes, elle n’a pas eu la même impression de la part des autres paliers politiques.

Au niveau national, je n’ai pas senti l’appui et l’entraide de ceux qui nous représentent plus haut que nous. Oui, ça m’a touchée d’avoir des appels de certains ministères et des premiers ministres du Québec et du Canada. Ce sont des choses qui m’ont beaucoup touchée, sauf que dans le concret et dans l’action, ça n'apportait pas quelque chose qui nous aidait réellement. C’est un peu un reproche que j’ai , déplore-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Lessard a été projetée sous les projecteurs au début de l'été lors des immenses feux de forêt. Elle a notamment dû tenir plusieurs points de presse avec les représentants de la SOPFEU. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Elle espère que davantage de renforts seront envoyés aux municipalités lors d’une prochaine crise du genre.

À un certain moment, je me suis sentie abandonnée et délaissée par le système politique québécois. Je sentais réellement, je ne sais pas comment le dire poliment, qu’on s’en fout de Chapais et du Nord-du-Québec qui est en train de passer au feu.

Si Isabelle Lessard prend la parole aujourd’hui, c’est pour que la politique gagne en humanité.

Nos élus, ce ne sont pas des machines. Ce sont des humains qui ont des vies personnelles à gérer à travers leur vie professionnelle. Un moment donné, il faut le comprendre. Il faut vraiment être plus humain envers les autres. Il faut absolument que le système politique québécois s'adapte et fasse des changements majeurs à ce niveau-là. C’est indéniable , plaide-t-elle.

Un cheminement à faire

La jeune femme a longuement réfléchi au cours des dernières semaines. Le temps a fait son œuvre. Celle qui est née et a grandi à Chapais a réussi à faire la paix avec les événements et à accepter que ça fait partie de la vie .

J’en voulais énormément. Je pensais aux feux et ça me fâchait. Je me disais que je n’avais pas réussi à être à la hauteur, à passer par-dessus. Je n’arrivais pas à rester forte, à faire comme si de rien n'était. J'éprouvais beaucoup de colère envers cette situation , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Lessard en action lors d’un tournoi de baseball poche, une activité organisée au centre communautaire de Chapais par et pour les personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre

L’avenir reste à définir pour celle qui était, avant son élection, intervenante auprès des personnes âgées. Une chose est certaine, les prochains mois seront consacrés à sa guérison.