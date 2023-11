Les entreprises sont beaucoup plus disposées à augmenter leurs prix ces derniers temps, et le poids de l'inflation élevée pèse de plus en plus sur les consommateurs.

Si le phénomène s'observe aussi bien à l'épicerie, chez le concessionnaire automobile ou à la station d'essence, la Banque du Canada commence à prendre conscience de cette tendance, malgré ses efforts pour faire reculer l'inflation.

S'adressant à une commission parlementaire à Ottawa, cette semaine, le gouverneur de la banque centrale, Tiff Macklem, a déclaré avoir remarqué une nouvelle tendance chez les entreprises.

Au cours des dernières décennies, quand les entreprises constataient généralement une augmentation du coût de leurs intrants (matières premières, coûts de production...), elles restaient assez prudentes quand elle répercutait [ce coût sur] la facture des biens et des services , a expliqué Tiff Macklem.

Leur raisonnement était simple : elles craignaient de perdre des clients. Cette philosophie ne semble pourtant pas s'appliquer en cette période de forte inflation, a remarqué à son tour la Banque du Canada.

Lorsque les prix des intrants ont augmenté, ils se sont répercutés beaucoup plus rapidement sur les prix des produits finis, a relevé M. Macklem. Les ménages absorbent donc beaucoup plus l'impact inflationniste : c'est ce que nous pouvons voir assez clairement dans les données.

Ouvrir en mode plein écran Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d’une conférence de presse à Ottawa (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Interpellé sur la cause de l'inflation actuelle au Canada, qui serait attribuable à des hausses de prix supérieures aux augmentations des coûts des entreprises, M. Macklem n'a pas apporté de réponse chiffrée, contrairement à d'autres banques centrales qui ont dévoilé leurs données.

Une inflation basée sur les bénéfices

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a récemment expliqué qu'au cours des deux décennies précédant 2022, les bénéfices des entreprises ont été responsables d'environ un tiers de l'inflation. L'année dernière, ce ratio a même grimpé à deux tiers.

Les entreprises ne peuvent pas continuer à pratiquer les prix que nous avons vus récemment.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Photo : AFP / FREDERICK FLORIN

Paul Donovan, économiste de la banque suisse UBS établie à Londres, au Royaume-Uni, précise que ce phénomène est bien connu : il s'agit d'une inflation tirée par les bénéfices .

Publicité

Répandue un peu partout dans le monde, mais à différents degrés, cette inflation repose sur un facteur clé : les consommateurs doivent croire massivement que les augmentations de prix sont justifiées, sinon ils ne les accepteront pas.

L'inflation basée sur les bénéfices fonctionne jusqu'au moment où les consommateurs commencent à se rebeller contre les augmentations de prix basées sur les bénéfices et déguisées en d'autres facteurs , a expliqué M. Donovan à CBC News.

En Europe, selon lui, plusieurs paramètres indiquent que les consommateurs ont atteint le point de basculement du ça suffit , le meilleur endroit pour l'observer étant... au rayon des épiceries.

Au Royaume-Uni, de grandes chaînes d'épiceries ont commencé à offrir des rabais importants à certains clients, après des ventes en berne.

Aux États-Unis, un rapport de la Banque fédérale de Kansas City a indiqué que les marges ont augmenté de 3,4 % en 2021. Ces données indiquent donc qu'elles sont responsables de la moitié de l'augmentation du taux d'inflation américain cette année-là.

Publicité

Changement de discours

Jim Stanford, économiste et directeur du Centre for Future Work, salue le changement de discours des banques centrales qui commencent à reconnaître que les bénéfices des entreprises ont joué un rôle disproportionné dans l'inflation, quand le discours économique canadien avait plutôt tendance à pointer d'autres facteurs.

Ces deux dernières années, Tiff Macklem n'a cessé de parler de la soi-disant surchauffe du marché du travail, a-t-il déclaré dans une entrevue à CBC News. Aujourd'hui, je pense qu'ils reconnaissent enfin que ce n'est pas le cas, ou en tout cas que ce n'est pas le cas dans son ensemble.

Au cours de la dernière année, les conseils aux consommateurs se résumaient simplement à réduire les dépenses ou à augmenter les revenus, mais M. Stanford estime qu'il est trompeur de faire peser sur le client la responsabilité de la lutte contre l'inflation.

Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les consommateurs résolvent le problème en devenant des chasseurs d'aubaines et en passant la moitié de leur semaine à regarder les circulaires des épiceries.

Des preuves montrent que les consommateurs sont en train de s'épuiser , a-t-il relevé, notant que les ventes des magasins d'alimentation et celles au détail sont en baisse pour les trois derniers mois.

Les deux derniers trimestres au Canada ont vu un retour partiel, mais significatif de la rentabilité vers des niveaux normaux , a ajouté l'économiste, confiant.

Cela renforce l'idée que les bénéfices ont été liés à l'explosion de l'inflation post-pandémique, car à la hausse, les bénéfices et les prix sont allés de pair, mais à la baisse, ils sont en train de diminuer également , conclut-il.

D'après un reportage de Pete Evans, CBC News