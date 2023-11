Malgré l’inflation, l'esprit du temps des Fêtes se fait sentir au marché de Noël d'Halifax

Même si l'inflation rend les consommateurs un peu plus prudents, le contexte économique difficile ne semble pas trop avoir plombé l'esprit du temps des Fêtes. Surtout pas chez les citoyens et commerçants d'Halifax qui ont participé au marché de Noël d'Halifax ce week-end.

Chaque année, environ 25 000 personnes profitent du Christmas at the forum, le plus grand marché de Noël des Maritimes, afin de faire des emplettes pour la période des Fêtes.

En raison de la hausse du coût de la vie, certains habitués revoient néanmoins leur dépense à la baisse, en 2023.

Je fais moins d’achats impulsifs comme dans le passé , dit par exemple Patrick Zak.

Les commerçants connaissent la situation de leurs clients. Certains, comme le propriétaire de Dynanra Creations, Arad Landau, essayent de maintenir leur prix plus bas, afin que les consommateurs puissent s’offrir leurs produits.

Arad Landau réside au Nouveau-Brunswick et s'est déplacé à Halifax ce week-end pour vendre ses bijoux au marché de Noël.

Arad Landau vend ses bijoux un peu moins cher, pour cette édition du marché de Noël.

J’ai certainement dû adopter une approche plus économique , souligne-t-il. J’ai donc utilisé un nouvel élastique ou des pierres précieuses provenant de différents fournisseurs [moins dispendieux] pour garder mes prix bas, mais aussi maintenir leur qualité.

Soutenir les marchés locaux

Le propriétaire du marché Christmas at the Forum, Chris Bank, constate pour sa part que les gens aiment soutenir les entreprises locales, encore plus à l’approche des fêtes.

Les gens vont dépenser ce qu’ils veulent et c’est ici qu’on va avoir des produits individuels et uniques.

Même son de cloche pour le propriétaire de l’entreprise Tucan Olive Oils, Abdel Maged Jedidi.

Les gens n’hésitent pas à dépenser de l’argent s’ils aiment quelque chose , avance-t-il.

L'huile d'olive extra-vierge tunisienne d'Abdel Maged Jedidi fait un tabac, au marché de Noël d'Halifax.

Abdel Maged Jedidi vend ses produits à Christmas at the Forum depuis 12 ans. Il affirme que vendredi a été la journée où il a eu le plus de ventes, depuis ses débuts au marché.

Quelques kiosques de Christmas at the Forum seront à nouveau ouverts au public les week-ends du 10 au 12 novembre puis du 17 au 19 novembre, au Forum d’Halifax.

D’après le reportage de Kheira Morellon