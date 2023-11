Un homme a été blessé par balles dans le secteur de Rivière-des-Prairies, dans l'est de l'île de Montréal.

La victime est un homme âgé de 24 ans, découvert par les policiers sur la 1re Rue, près de la 24e Avenue, après un appel au 911 dans la nuit de dimanche, vers 1 h 30.

L'homme de 24 ans est rapidement transporté en centre hospitalier avec des blessures importantes au haut du corps. Selon les dernières informations obtenues du centre hospitalier, il serait désormais hors de danger , a indiqué l'agente Jeanne Drouin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ).

Le mobile de cette tentative de meurtre est encore inconnu. L'enquête policière s'annonce complexe avec trois scènes de crime à analyser.

Un véhicule utilisé lors de cette tentative de meurtre a été trouvé une intersection plus loin, sur le boulevard Gouin Est. Le véhicule accidenté y a été abandonné, mais ce n'est pas à cet endroit que les coups de feu auraient retenti, amenant les policiers à un troisième endroit, cette fois beaucoup plus à l'est.

L'événement serait survenu à l'intersection du boulevard Maurice-Duplessis et de l'avenue J.-J-Joubert, à Rivière-des-Prairies. Des douilles ont d'ailleurs été localisées à cet endroit , a précisé la porte-parole du SPVM .

Les trois scènes ont été protégées pour faciliter le travail des enquêteurs. L'unité canine a été mobilisée et des techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur place.

Les circonstances qui entourent cet événement demeurent nébuleuses à ce moment-ci [...]. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'arrestation , a affirmé l'agente Drouin.