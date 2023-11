Le plaisir communautaire au cœur de la deuxième journée du Rendez-vous fransaskois

Le plaisir communautaire a été bien au rendez-vous dans le cadre de la deuxième journée du Rendez-vous fransaskois qui se tient à Regina.

Un banquet et une soirée de gala constituent l'événement phare qui a réuni près de 200 personnes de la communauté fransaskoise et des représentants des gouvernements provincial et fédéral, ainsi que le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge.

En rapport avec le thème de cette année : Bonheur, bien-être et plaisir communautaire, l'Assemblée communautaire fransaskoise a proposé toute une panoplie d'activités récréatives pour permettre aux participants d’en apprendre plus sur ce qui constitue la francophonie dans la province.

Ouvrir en mode plein écran Une session de méditation et de relaxation a lieu sur fond de rythme de tambours et d’autres instruments de percussion. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

Prenant la parole lors du banquet, le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, est revenu sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles et le plan d’action 2023-2028. Il affirme que ces deux outils lui donnent le pouvoir de prendre beaucoup plus de mesures pour protéger notamment les communautés francophones en milieu minoritaire hors Québec.

Je vais m’assurer que les préoccupations de la Fransaskoisie sont prises en compte par le fédéral.

M. Théberge indique que le Rendez-vous fransaskois est l’occasion de rappeler l’importance de travailler ensemble, appelant les francophones à la patience dans le cadre de la mise en place du nouveau plan d’action.

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, salue une nouvelle fois l’adoption de la Loi sur les langues officielles. En célébrant cette loi, nous célébrons la coexistence de langues officielles, souligne-t-il. Tout en mettant l’accent sur l’importance de la langue française, Denis Simard évoque également sa vulnérabilité et dit croire qu’il est important pour les francophones d'œuvrer ensemble pour la revitalisation du français.

Du côté de la province, le sous-ministre adjoint Dan French rappelle que des dispositions ont été prises pour diversifier l’offre de services en français. Il a fait état des rencontres qui ont eu lieu avec des organismes fransaskois pour discuter de leurs besoins , soulignant que le gouvernement a financé la construction d’une nouvelle école francophone.

La journée du samedi a été marquée entre autres par un atelier portant sur la découverte des sources de sourire, et une session de méditation et de relaxation qui s’est faite sur fond de rythme de tambours et d’autres instruments de percussion. Les Fransaskois ont également rencontré lors d’un atelier la chanteuse Annette Campagne pour qui le chant est un moyen d’expression favorisant le bien-être physique et moral.

Au banquet, l’humoriste franco-manitobaine Micheline Marchildon a réussi à faire rire la salle avant que les artistes Alexis Normand et Matiu montent sur la scène.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Alexis Normand participe au banquet du Rendez-vous fransaskois Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

L’événement était aussi une occasion pour des membres de la communauté fransaskoise venus d’un peu partout dans la province de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et d’assister à l'assermentation de la nouvelle députée communautaire de Regina, Christiane Soucy.