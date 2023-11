Manifestation pro-Palestine à Vancouver : une voiture force son passage, la police enquête

La police de Vancouver enquête sur les circonstances d’un incident durant lequel un véhicule aurait forcé son accès à une route bloquée par des manifestants pro-Palestine, dans l’est de la ville, vendredi.

Des dizaines de personnes ont bloqué l’intersection des rues Venables et Clark, vendredi, vers 10 h 30, pour demander un cessez-le-feu à Gaza, dans le cadre d’une manifestation organisée par le groupe Jews Against Genocide Vancouver, d’après le communiqué de la police.

Ce groupe représente des membres de la communauté juive opposés à ce qu’ils qualifient de génocide de Palestiniens de la part d’Israël.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré qu’un véhicule a forcé son passage à travers les manifestants présents et les seaux orange retournés sur le sol, disposés pour bloquer la circulation. On peut notamment y voir un manifestant tenter de bloquer le véhicule avec son vélo, la voiture, le pousser, puis continuer son chemin, en pleine manifestation.

Il est allégué qu’un automobiliste s’est engagé dans l’intersection alors que la manifestation était en cours, il aurait été brièvement entouré de protestataires avant de poursuivre le long de l’intersection et de s’en aller , a indiqué la police, dans une déclaration, vendredi après-midi.

La police mène également une enquête sur des signalements selon lesquels des protestataires auraient essayé d’ouvrir la porte de la voiture tandis que le conducteur était au volant.

Le conducteur du véhicule a été retrouvé par la police, qui tente de faire la lumière sur les circonstances de l’incident.

Nous refusons qu’Israël parle en notre nom

Omri Haiven, un organisateur du groupe Jews Against Genocide Vancouver, affirme que la manifestation a été organisée dans le but de s’opposer au nettoyage ethnique et au massacre des Palestiniens , qui se déroule en Israël.

L'organisateur décrit le regroupement comme une coalition de Juifs autour de Vancouver qui sait qu’il est le moment de dénoncer le génocide qui est en train de se passer à Gaza .

Nous refusons qu’Israël parle en notre nom , a lancé Omri Haiven.

Au moins 100 personnes ont assisté à la manifestation vendredi, d’après Omri Haiven, alors que d’autres protestations pro-Palestine se tenaient à Vancouver, Surrey, Victoria, Nanaimo et ailleurs au pays ce week-end.

Samedi, des centaines de personnes ont demandé un cessez-le-feu sur la bande de Gaza en soutien aux Palestiniens devant le Musée des Beaux-Arts de Vancouver.

Avec des informations de Breanna Himmelright et de Reuters