La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador se tourne résolument vers l’avenir.

Cette célébration du 50e anniversaire du mouvement communautaire francophone dans la province a culminé vendredi soir. La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador ( FFTNL ) s’est rassemblée et a retrouvé avec beaucoup de joie d'anciens chefs de file du mouvement.

Il y a eu une certaine émotion de bien des gens de voir le chemin parcouru depuis 50 ans , a confié Gaël Corbineau, directeur général de la FFTNL , dans une entrevue, samedi au Téléjournal Acadie.

On est tous conscients qu'il y a énormément de chemin qui a été fait, et il en reste encore énormément , ajoute-t-il.

Gaël Corbineau, directeur général de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, en entrevue samedi.

Au cours de la fin de semaine, la FFTNL a adopté son plan de développement global pour les cinq prochaines années.

La priorité est sans l’ombre d’un doute la visibilité, dit Gaël Corbineau.

Le directeur général de la fédération explique que l’un des défis des francophones de la province est qu’il ne s’agit pas d’une communauté visible, mais qui se définit par sa langue.

Ça pose de vrais défis. On sait que beaucoup de francophones ne fréquentent pas nos centres communautaires, nos activités en français et, encore plus, nos écoles , a décrit M. Corbineau.

Le taux d'enfants admissibles qui fréquentent nos écoles à Terre-Neuve est de 16 % maximum. Je dis maximum puisque les ayants droit de la clause grand-père - qui est la loi scolaire provinciale - n'ont pas été pris en compte par Statistique Canada. Donc la réalité, c'est bien inférieur encore à ça , explique-t-il.

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador ( FFTNL ) a par ailleurs un nouveau président. Sophie Thibodeau, après trois mandats à la présidence, a jugé qu’il était temps de laisser place à la relève.

Tony Cornect, un francophone qui a été député progressiste-conservateur de Port au Port de 2007 à 2015, est donc le nouveau président de la FFTNL .

Il a aussi été ministre, notamment de la Culture, et maire de Cap Saint-Georges.

La fédération a aussi profité du rassemblement des derniers jours pour honorer Bernard Félix, musicien et passeur culturel , comme le décrit Gaël Corbineau.

Accordéoniste et professeur de musique, Bernard Félix a reçu le prix Roger-Champagne, décerné à une personne qui participe activement à l’épanouissement de la francophonie à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les francophones de Terre-Neuve étaient donc bien représentés samedi à Stephenville, alors que se tenait de l’assemblée générale d’un autre organisme, la Société nationale de l’Acadie ( SNA ).

L'assemblée générale annuelle de la Société nationale de l'Acadie a aussi eu lieu à Stephenville, à Terre-Neuve, en fin de semaine. Martin Théberge, de la Nouvelle-Écosse, a été réélu par acclamation pour un second mandat de deux ans comme président.

