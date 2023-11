Des centaines de personnes participent au souper du partage de Magog

Le 29e Souper du partage de Magog a réuni plus de 1000 personnes afin d'amasser les sommes nécessaires à la préparation de 400 paniers de Noël destinés aux familles les plus vulnérables de la région de Magog.

Des citoyens de la région et de nombreuses entreprises étaient réunis à l'école secondaire La Ruche de Magog à l'occasion de la traditionnelle soirée de souper-spaghetti.

Sur place, plus de 200 bénévoles se sont affairés à servir les nombreux convives. Le président du Souper du partage, Stéphane Bégin, était satisfait de la participation à l'événement.

Ce soir, on a une super belle réponse, c'est ça qui est encourageant.

Plusieurs participants affirment que cette soirée est devenue un rendez-vous annuel. Ils disent y participer à la fois pour la cause, mais aussi pour la qualité du repas et de l'ambiance festive du spectacle. Cette année, l'organisme a choisi d'inviter le groupe Silk and Stone à monter sur scène afin de faire danser les centaines de participants.

Ouvrir en mode plein écran Petits et grands apprécient depuis de nombreuses année la recette spéciale de la sauce à spaghetti du Souper du partage. Photo : Radio-Canada

Hausse du prix des denrées

Pour le Souper du partage, qui collabore avec la Banque alimentaire de Memphrémagog, le défi à relever consiste à compenser la hausse du prix des denrées afin d'offrir un panier aussi garni qu'auparavant.

Publicité

L'an passé on a vu une hausse du prix des paniers de plus ou moins 22 % , illustre Stéphane Bégin.

Pour la première fois cette année, l'organisme a décidé de miser sur un deuxième événement de financement. Pour contrer l'augmentation, on a organisé au mois de juin une soirée bavaroise qui a très bien fonctionné , décrit-il.

L'événement a permis d'amasser 26 000 $, ce qui permettait déjà à l'organisme d'avoir un pas d'avance pour le financement de la campagne des paniers de Noël.

Les bénévoles reprendront du service le 17 décembre afin de distribuer les 400 paniers de Noël aux familles les plus vulnérables de la région de la MRC Memphrémagog.